Sused zažaloval mačku! Kocúr Remi dostal domáce väzenie ako zločinec

Potulovanie mačky už majiteľku stálo 2 050 eur na pokutách a náhradách škody susedovi.
Francúzsky kocúr menom Remi bol umiestnený do domáceho väzenia po tom, čo sa sused sťažoval, že zviera neustále chodieva do jeho záhrady.

Majiteľka Dominique Valdesová z mesta Agde na pobreží Stredozemného mora uviedla, že potulovanie mačky ju už stálo 2 050 eur na pokutách a náhradách škody susedovi. Ten tvrdí, že mačka mu údajne bráni v užívaní svojej záhrady.

Francúzska spoločnosť na ochranu zvierat vyjadrila obavy, že tento súdny zákaz vychádzania mačky von by mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by mohol viesť k tomu, že mačky budú musieť byť držané na vôdzke, aby sa zabránilo ich potulovaniu.

