Sused zažaloval mačku! Kocúr Remi dostal domáce väzenie ako zločinec

Francúzsky kocúr menom Remi bol umiestnený do domáceho väzenia po tom, čo sa sused sťažoval, že zviera neustále chodieva do jeho záhrady.
Majiteľka Dominique Valdesová z mesta Agde na pobreží Stredozemného mora uviedla, že potulovanie mačky ju už stálo 2 050 eur na pokutách a náhradách škody susedovi. Ten tvrdí, že mačka mu údajne bráni v užívaní svojej záhrady.
Nájdený miliónový tiket či roboty ohýbajúce zákon. Bizarnosti uplynulého týždňa, ktoré vás dostanú
Francúzska spoločnosť na ochranu zvierat vyjadrila obavy, že tento súdny zákaz vychádzania mačky von by mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by mohol viesť k tomu, že mačky budú musieť byť držané na vôdzke, aby sa zabránilo ich potulovaniu.