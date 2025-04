Súperka smrdí, mala by použiť dezodorant! Tenistka chcela odvrátiť pozornosť od jej prehry - VIDEO

Britská tenistka Harriet Dartová počas prestávky medzi jednotlivými výmenami v zápase prvého kola na turnaji vo francúzskom Rouene urobila niečo nevídané.

Požiadala totiž rozhodkyňu, aby jej súperka Lois Boissonová použila dezodorant. Jej slová zachytil mikrofón a na sociálnych sieťach to akoby vybuchlo množstvom reakcií (najmä negatívnych).

Dvadsaťosemročná rodáčka z Londýna sa neskôr ospravedlnila. Francúzka na to reagovala na sociálnych sieťach. Informoval o tom web sport.cz.

Dartová nezvládla duel, bola frustrovaná, v úvodnom sete dostala „kanára“. Počas druhého setu, ktorý prehrala 3:6, si neodpustila uvedené slová.

Keď okolo nej prešla spotená Boissonová, Britka sa obrátila argentínsku rozhodkyňu: „Môžete jej povedať, aby použila dezodorant? Pretože naozaj smrdí.“

Lois Boisson’s response to Harriet Dart saying she needs to wear deodorant during their match 💀💀💀💀💀

“Dove, apparently we need a collaboration” https://t.co/S4u0dgevPS pic.twitter.com/0E5ckZhULn

