Slávny športový pár rozosmútil fanúšikov. Kráska už nežije po jeho boku - FOTO

Boli pozorne sledovaným párom. Všade, kde sa objavili, priťahovali pozornosť a nadšenie fanúšikov. To všetko sa však teraz skončilo.

Nemecký futbalový majster sveta Bastian Schweinsteiger a Srbka Ana Ivanovičová, bývalá svetová tenisová jednotka, po deviatich rokoch končia ich vzťah.

Slávni športovci sa vzali v romantickom prostredí Benátok v lete 2016. O necelé dva roky neskôr Ivanovičová, ktorá v roku 2008 vyhrala svoj jediný grandslamový turnaj Roland Garros, priviedla na svet syna Luku.

Ďalší potomok, Leon, sa narodil o rok a pol neskôr a najmladší z trojice súrodencov, Theo, oslávi tento rok svoje druhé narodeniny.

Actually almost 9 years of marriage and a full decade together.

Three kids. https://t.co/AKZHmCLnqD

— José Morgado (@josemorgado) April 15, 2025