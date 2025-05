Sukeľ pred duelom proti Rakúsku: Musíme si dať pozor na vylúčenia - VIDEO, FOTO

Po nedeľňajšom triumfe 3:1 nad výberom Slovinska na slovenskú hokejovú reprezentáciu na 88. majstrovstvách sveta, ktoré hostia Švédsko a Dánsko, čaká už v pondelok popoludní zápas proti Rakúsku. Slováci by v tomto súboji radi opäť bodovali naplno a priblížili sa k vytúženému štvrťfinále.

„Nemyslím si, že nás čaká na turnaj ľahký zápas. Rakúšania sú veľmi nebezpeční. Posnažíme sa dobre zregenerovať, pripraviť sa tak, aby sme odohrali celých šesťdesiat minút,“ prezradil kapitán slovenského družstva Matúš Sukeľ podľa denníka Šport.

Hráči Rakúska na turnaji odohrali tiež dve stretnutia, potrápili v nich výbery Švédska aj Fínska.

„Musíme si dať pozor na vylúčenia. Prvý zápas sme disciplínu chválili. V druhom to bolo horšie, potrebujeme to zlepšiť,“ pokračoval skúsený center, ktorý je už na svojich piatych MS.

V prvom súboji na turnaji slovenskí hokejisti nehrali ani jednu presilovku, v druhom využili jednu z piatich možností.

„Mali sme tlak, boli sme na puku v pásme, ale môžeme to veľakrát zjednodušiť a neprehrávať zbytočne situácie. Treba byť nebezpečnejší a strieľať. Trénovali sme to. Určite si to pozrieme a zlepšíme sa,“ myslí si Sukeľ.