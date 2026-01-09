Súdny proces s Norbertom Bödörom bol prerušený, sudkyňa žiada Ústavný súd SR o posúdenie novely Trestného poriadku

Sudkyňa Špecializovaného trestného súduPamela Záleská prerušila súdny proces s obžalovaným Norbertom Bödörom. Ako informuje spravodajský portál 360tka, dôvodom je novela Trestného poriadku, ktorá sprísňuje využívanie spolupracujúcich obvinených. Sudkyňa z tohto dôvodu podáva podnet na Ústavný súd SR, aby novelu posúdil. Kým sa tak nestane, bude proces s Bödörom prerušený. On sám však podľa portálu s rozhodnutím nesúhlasí.
„My sme to neiniciovali,” reagoval pre 360tku obhajca Bödöra Marek Para, ktorý avizoval, že dá súdu návrh, aby sa v procese pokračovalo. „Môj klient bol pripravený vypovedať,” doplnil Para.