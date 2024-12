Súdna rada vyzvala médiá na zdržanlivosť pri komentovaní rozhodnutí súdov, odmietla útoky voči sudkyni

Médiá by mali byť pri komentovaní rozhodnutí súdov primerane zdržanlivé. Vyplýva to z uznesenia Súdnej rady SR, ktoré na jej utorkovom zasadnutí schválilo všetkých 15 prítomných členov. Rada v uznesení zároveň odmietla to, čo označila ako mediálne útoky voči sudkyni Mestského súdu Bratislava IV Viere Hadrbulcovej.

Tá v neodkladnom opatrení nariadila Denníku N, aby sa zdržal zverejňovania a šírenia tvrdení o tom, že je viacnásobne stíhaný Daniel Bombic je neonacista, extrémista či antisemita, a to až do právoplatného skončenia jeho trestného stíhania.

„Každý útok na konkrétneho sudcu ako predstaviteľa jednej z troch mocí v štáte je útokom na celú justíciu a veľmi nebezpečným javom, spôsobilým vážne ohroziť nezávislosť justície,“ uvádza sa v uznesení.

Podľa súdnej rady je odborná a vecná kritika rozhodnutí súdov prípustná. „Ale v žiadnom prípade nie je prípustné také konanie, ktoré je spôsobilé ohrozovať osoby sudcov a ich blízkych,“ dodala súdna rada.