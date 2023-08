Súdna rada by mohla sformulovať zásady spolužitia novinárov a sudcov, reagoval Mazák na kauza Tódová-Záleská

Súdna rada SR by sa prostredníctvom stálej etickej komisie mohla pokúsiť sformulovať zásady spolužitia novinárov a sudcov alebo podobných profesií.

Súkromný a rodinný život

V štúdiu spravodajskej televízie TA3 to ešte v piatok 11. augusta povedal šéf súdnej rady Ján Mazák. Reagoval tým na medializované informácie o vzťahu novinárky Moniky Tódovej a sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej.

„Aby bolo raz a navždy jasné, že súdna rada nesmie zasahovať do súkromného a rodinného života a ak by mala do neho zasahovať, tak len v takých dôvodoch, keď to bude oprávnené,“ povedal Mazák s tým, že takýmto dôvodom by bolo, keby rodinný život viedol k porušovaniu povinností sudcu.

Škandalizovanie sudcov

Takisto Mazák zdôraznil, že súdna rada by sa mala ostro vymedziť voči škandalizovaniu sudcov. V tejto súvislosti Mazák skonštatoval, že za aktuálnou kauzou vidí „veľmi nízke“ pohnútky.

„Ide o to, aby sa cez škandalizovanie osoby sudkyne vznikla situácia, keď nebude môcť vykonávať svoje povinnosti,“ skonštatoval predseda súdnej rady. Tá podľa neho nemá žiaden dôkaz, že by sudkyňa Záleská mohla stáť za vynášaním informácii zo spisov.

„My nemáme žiaden dôkaz. Ani sme ho nemali, ani ho nemáme a som pevne presvedčený, že ani nebudeme mať,“ dodal Mazák s tým, že súdna rada nie je orgán činný v trestnom konaní.