Súdna rada a jej členovia by mali mať nezávislejšie postavenie, tvrdí Karas

Súdna rada SR by mala mať nezávislejšie postavenie, pričom jej členovia volení prezidentkou, Národnou radou SR a vládou by mali byť imúnnejší voči politickým cyklom.

Odvolávanie nominantov

Konštatuje to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia a exminister spravodlivosti Viliam Karas s tým, že prípadné odvolávanie nominantov pred uplynutím funkčného obdobia by malo byť čo najviac obmedzené a nemalo by sa nikdy diať len z politických dôvodov.

„Súčasné nastavenie, keď je možné časť členov súdnej rady prakticky zo dňa na deň vymeniť len z politických dôvodov, je dôsledok veľmi chybného rozhodnutia z predchádzajúceho volebného obdobia. Súčasná vládna moc toto nastavenie prevzala a ďalej politicky zneužíva,“ skonštatoval Karas.

Lepšie fungovanie slovenského súdnictva

Zároveň Karas zaželala novej predsedníčke rady Marcele Kosovej, aby svoj mandát vykonávala zodpovedne, a aby jej jediným cieľom bolo lepšie fungovanie slovenského súdnictva.

„Celej súdnej rade želám, aby fungovala za každých okolnosti bez vonkajších tlakov, a dbala na hrdé, dôsledne nezávislé postavenie voči ostatným zložkám štátnej moci,“ dodal Karas.