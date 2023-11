Sudcu Klimenta budú disciplinárne stíhať pre konflikt na parkovisku

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR dnes prijala uznesenie, že spoločne s predsedom NS SR Jánom Šikutom podajú spoločný návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi Jurajovi Klimentovi. Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, záležitosť sa týka incidentu na parkovisku Kancelárie Najvyššieho súdu SR na Panónskej ulici v Bratislave.

Sudcovia NS SR Juraj Kliment a Peter Paluda sa dostali do konfliktu 17. októbra tohto roku. Podľa kamerového záznamu Juraj Kliment zastal so svojím autom pred autom Petra Paludu. Paluda následne Klimentovi nacúval do auta. Obaja potom vystúpili z auta a Juraj Kliment chytil Petra Paludu za golier.