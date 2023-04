Súd zbavil spoločnosti Airbus a Air France obvinení pre haváriu lietadla v roku 2009, pri ktorej zahynuli aj Slováci

Francúzsky súd v pondelok zbavil spoločnosti Airbus a Air France obvinení z neúmyselného zabitia v súvislosti s haváriou letu Air France 447 z Ria de Janeiro do Paríža v roku 2009, ktorá si vyžiadala 228 mŕtvych.

Panel troch sudcov rozhodol, že neexistuje dostatok dôkazov o priamej väzbe medzi rozhodnutiami spoločností a haváriou.

Aj keď súd neuznal spoločnosti vinnými z trestného činu, sudcovia uviedli, že Airbus a Air France nesú občiansku zodpovednosť za škody spôsobené haváriou lietadla a nariadili im odškodniť rodiny obetí.

Celkovú sumu panel neposkytol, ale na september naplánoval pojednávania, aby sa to vyriešilo. Agentúra AP pripomína, že Air France už odškodnila rodiny obetí, ktoré pochádzali z 33 krajín vrátane Slovenska.

Rozhodnutie súdu je prehrou pre rodiny obetí, ktoré bojovali 13 rokov o to, aby sa prípad dostal na súd. Proces trval dva mesiace. Spoločnosti čelili pokutám do 225-tisíc eur každá, ak by ich uznali vinnými z neúmyselného zabitia.