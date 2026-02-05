Súd potvrdil vinu troch osôb pri ovplyvňovaní vybavovania pobytov cudzincov v prípade ADONAI

Polícia objasnila prípad týkajúci sa neoprávneného vybavovania prechodných pobytov pre cudzincov. Obvinení sa snažili ovplyvniť príslušníka Policajného zboru, aby využil svoje kolegiálne vzťahy na rôznych oddeleniach cudzineckej polície a zabezpečil tak, aby tam obchádzali zákonné kontroly a postupy pri vybavovaní žiadostí o prechodný pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín.
Za túto činnosť bola policajtovi sľúbená finančná odmena ako časť zisku za každého takto vybaveného cudzinca v rozpätí 1 800 do 2 500 eur. Došlo aj k odovzdaniu prvej platby za bezproblémový priebeh pri vybavovaní prechodných pobytov pre občanov Srbskej republiky. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru.
Prokuratúra nenesie zodpovednosť za nečinnosť polície, tvrdí Žilinka
30. decembra 2025 nadobudol právoplatnosť trestný rozkaz vo vzťahu k tretiemu obvinenému, 59-ročnému slovenskému občanovi. Súd ho uznal vinným zo zločinu prevádzačstva v súbehu s prečinom nepriamej korupcie a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou 3 roky, trest prepadnutia veci a zhabania finančných prostriedkov.
Predtým, v októbri 2024, nadobudol právoplatnosť rozsudok vo vzťahu k dvom ďalším obvineným, 31-ročnému mužovi zo Severného Macedónska a 34-ročnému mužovi z Bosny a Hercegoviny, ktorí sa k trestnej činnosti v plnom rozsahu priznali. Súd ich uznal vinnými z rovnakých skutkov a uložil im podmienečné tresty odňatia slobody, tresty prepadnutia vecí a jednému z nich aj trest vyhostenia.