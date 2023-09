Súčasťou festivalu Bratislava v pohybe budú aj filmy, workshopy a výnimočné tanečné prepojenia

Sprievodný program festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe sa aj tento rok zameria na umenie, vzdelávanie a popularizáciu tanca. Organizátori uvedú dve samostatné predstavenia mladých slovenských choreografiek, dva večery filmov o tanci a dvojicu workshopov pre študentky a študentov VŠMU. Medzinárodný festival Bratislava v pohybe sa uskutoční od 2. do 21. októbra 2023 a počas siedmich večerov predstaví osem umeleckých zoskupení z Belgicka, Francúzska, Talianska, Veľkej Británie a Slovenska.

Sprievodný program festivalu bude mať umeleckú a vzdelávaciu časť. „V rámci umeleckej časti sme v septembri počas Kultúrneho leta úspešne uviedli pohybovo-hudobno-výtvarnú inštaláciu Veľký nádych na nádvorí Primaciálneho paláca. V októbri predstavíme diela dvoch slovenských choreografiek. Milovníci filmu sa môžu tešiť na večery tanečných filmov a študentom tanca opäť ponúkneme kontakt s trendami súčasného tanca prostredníctvom workshopov,” zhrnula aktivity sprievodného programu Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe.

Tanec inšpirovaný uväznenými zvieratami či spojenie Bacha so súčasným tancom

Bratislava v pohybe dáva opäť priestor talentovaným slovenským tanečniciam a choreografkám pôsobiacim v zahraničí. Prvou z nich je Jana Tereková, autorka tanečných diel a site specific projektov prezentovaných vo viacerých európskych krajinách. Vo svojich dielach vytvára podoby tiel, ktoré stierajú hranice medzi ľudským a neľudským (zvieraťom, strojom, fantómom).

Tak tomu je aj v choreografii Abnormal Repetitive Behaviour, teda Abnormálne repetitívne správanie. To je to totiž typické pre zvieratá vytrhnuté z ich prirodzeného prostredia, zavreté v nevhodných priestoroch, v ZOO, cirkuse, či laboratóriu. Vtedy majú tendenciu vyvinúť opakujúce sa správanie (zbieranie ničoho, búchanie hlavou, chodenie hore-dole atď.). Na javisku sa budú pohybovať podivné telá, vykonávajúce rituály bez zjavného zmyslu. Jana Tereková spolu s Danielom Račkom a Editou Antalovou vtiahnu divákov do zvláštneho hypnotizujúceho prostredia 12. októbra 2023 o 19.00 hod. v Štúdiu 12.

Vstupenky možno zakúpiť online na > > https://tootoot.fm/sk/events/64ccbe6b1b234e1234861c73

V rámci festivalového sprievodného programu sa predstaví aj Katarína Brestovanská, slovenská choreografka a tanečnica pôsobiaca v Nemecku. V jej tvorbe sa tanec prelína s hudobnou kompozíciou, zvukovými a experimentálnymi technológiami. V spolupráci s huslistom Jánom Kružliakom ml., laureátom domácich ocenení za scénickú hudbu (Canto Hondo, Projekt Svadba), vytvorila Brestovanská dielo Codes of Bach. Predlohou bol koncert D-mol pre čembalo a sláčikový orchester od barokového skladateľa J. S. Bacha. Autori pracujú s kódovanými princípmi partitúry a ich prenosom do pohybu. Spojenie barokovej hudby a súčasného tanca je na programe 19. októbra 2023 o 19.00 hod. v bratislavských Klariskách. Dielo bude uvedené v slovenskej premiére.

Vstupenky možno zakúpiť onlina >> https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/katarina-brestovanska-jan-kruzliak-ml-sk-codes-bach-premiera-2023-10-19/

Foto: Bratislava v pohybe

Do kina na tanec

Aj v tomto roku sa budú môcť návštevníci festivalu oboznámiť s tanečnou tvorbou aj z filmového plátna. V dňoch 5. a 6. októbra 2023 si budú môcť pozrieť v Kine Film Europe v Pistoriho paláci výber špičkových tanečných filmov, ktorý pre Bratislavu v pohybe pripravil Festival tanečních filmů Praha (FTF).

V rámci prvej projekcie (5. 10. 2023) si pozrú strihový dokument Why We Fight?/Prečo bojujeme?, v ktorom slávny choreograf Alain Platel a vizuálna umelkyňa Mirjam Devriendtová vzdávajú hold umeniu, ale tiež ľudskosti, ktorá akoby vždy balansovala medzi vytvorením niečoho veľkolepo krásneho alebo strašlivo krutého.

Počas druhého večera (6. 10. 2023) pôjde o výber najlepších filmov posledných rokov žánru dance for camera! Diváci vzhliadnu štyri unikátne snové i akčné tanečné filmy ocenené na festivaloch.

Trailery filmov:

Fist / Večery tanečného filmu / Bratislava v pohybe 2023

Why We Fight? / Večery tanečného filmu / Bratislava v pohybe 2023

Hofesh Shechter’s Clowns / Best of FTF / Bratislava v pohybe 2023

Dive / Best of FTF / Bratislava v pohybe 2023

Vstupenky:

5.10. >> https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/sprievodny-program-vecery-tanecneho-filmu-why-we-fight-2023-10-05/

6.10. >> https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/sprievodny-program-vecery-tanecneho-filmu-best-ftf-vecer-s-festivalom-tanecnich-filmu-praha/

Foto: Alena Češková

Workshopy vedené tanečnicami z hlavného programu

Súčasťou festivalu Bratislava v pohybe je už tradične aj program určený primárne pre študentov Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU. Tento rok pripravili organizátori dva workshopy. Prvý bude vedený Mariou Kolegovou z belgického súboru Ultima Vez, ktorý sa v Bratislave predstaví s choreografiou Hands Do Not Touch Your Precious Me (2. 10. 2023 v SND). Druhý workshop povedie úspešná slovenská choreografka pôsobiaca v Paríži Eva Klimáčková (Cie E7ka). Bude inšpirovaný tvorbou predstavenia Migrations Invisibles, ktoré verejnosť uvidí 21. 10. 2023 o 20.00 hod. v A4 – priestore súčasnej kultúry.

Viac informácií na www.abp.sk

