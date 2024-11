Súčasný tanec zo Španielska zaplnil hľadiská. Jesenná Bratislava v pohybe bola vypredaná

Záujem o súčasný tanec v Bratislave každý rok rastie. 28. ročník medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe opäť zaujal divákov a zaznamenal viac ako 97% návštevnosť na spolu 14 predstaveniach hlavného programu. Diváci boli svedkami energie 9 rôznych súborov zo Španielska, Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Súčasťou rozmanitého sprievodného programu bolo aj stretnutie medzinárodnej siete Aerowaves, ktorá vyberala TOP20 perspektívnych európskych choreografov pre rok 2025. Festival sa opäť rozšíril aj do iných miest na Slovensku – Žiliny, Trnavy i Liptovského Mikuláša.

Medzinárodný festival Bratislava v pohybe sa už tradične uskutočnil na jeseň roku 2024 na rôznych miestach Bratislavy. Súčasný tanec mohli diváci zažiť nielen v divadelných priestoroch Slovenského národného divadla, A4 – priestoru pre súčasnú kultúru alebo novootvoreného Divadla Aréna, ale aj v Telocvični v Novej Cvernovke či na nádvorí Primaciálneho paláca.

Foto: Bratislava v pohybe

Prológom festivalu bolo júnové predstavenie nemeckého súboru Yotam Peled & Free Radicals Where the Boys Are. Festival otvorila na začiatku septembra performancia v réžii Yuriho Koreca Pulz Prešporka na nádvorí Primaciálneho paláca. Prevažná časť hlavného programu sa uskutočnila od 5. do 28. októbra 2024, kedy sa predstavili umelci nielen zo Slovenska (threeiscompany & Jaro Viňarský – IHOPEIWILL, Yuri Korec & Co. – Príbeh), ale aj z Česka (Sabina Bočková & Jazmína Piktorová – Mikrosvety), Francúzska (Les Idoles – Reface), Nemecka (Fran Diaz – Born by the Sea) a najmä Španielska.

Základom dramaturgie 28. ročníka bolo predstavenie scény súčasného tanca Španielska: magická choreografia španielskeho súboru La Veronal (Sonoma), sólo výnimočnej osobnosti Daniela Abreu (El Hijo) a na záver spoločný nespútaný tanec umelcov i publika v rámci vystúpenia Para Cuatro Jinetes súboru Mucha Muchacha.

Hlavný i sprievodný progam festivalu Bratislava v pohybe 2024 videlo viac ako 2500 divákov v Bratislave, Trnave, Žiline i Liptovskom Mikuláši.

Foto: Bratislava v pohybe

„28. ročník festivalu Bratislava v pohybe bol pre nás výnimočný nielen záujmom publika, ale aj vôbec prvým stretnutím medzinárodnej platformy Aerowaves na Slovensku. Z 34 krajín Európy zavítalo do Bratislavy spolu 52 profesionálov z oblasti súčasného tanca. V priestoroch Primaciálneho paláca sme spolu vyberali najlepších dvadsať mladých choreografických talentov pre rok 2025, ktorým sa následne otvorí cesta na európske javiská,“ uviedla Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu a zároveň členka siete Aerowaves.

Do prestížneho výberu TOP20 sa dostala aj inscenácia IHOPEIWILL, za ktorú Soňa Ferienčíková spolu so súborom threeiscompany a Jarom Viňarským získali tento týždeň aj cenu DOSKY za Mimoriadny počin v tanečnom divadle.

Organizátori festivalu evidujú rastúci záujem o predstavenia súčasného tanca, keďže všetky predstavenia jesennej časti hlavného programu boli vypredané.

„Tešíme sa, že sme mohli priniesť intenzívne zážitky nielen pravidelným návštevníkom nášho festivalu, ale aj mladým ľuďom a detským divákom, pre ktorých sme si pripravili špeciálne predstavenia. Sme radi, že dielo Yotama Peleda zaujalo na trnavskom Teen Theatre Fest, kde získalo Cenu mladých kritikov. Krásne momenty sme zažili aj na šiestich interaktívnych predstaveniach pre deti od štyroch rokov Mikrosvety Sabiny Bočkovej a Jazmíny Piktorovej.“ priblížila zámer festivalu jeho výkonná riaditeľka Katarína Figula.

V ďalšom, v poradí 29. ročníku festivalu Bratislava v pohybe sa organizátori zamerajú na prezentáciu súčasného tanca z Kanady a USA.

Organizátori ďakujú za fantastickú atmosféru divákom festivalu, ako aj svojim partnerom a mediálnym partnerom. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Strategickými partnermi boli Hlavné mesto Bratislava a Nadácia Tatra banky.

Viac informácií nájdete na novej webstránke festivalu na www.bratislavavpohybe.sk.

O Asociácii Bratislave v pohybe

Asociácia Bratislava v pohybe (ABP) je občianske združenie pracujúce v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou ABP je každý rok usporiadať medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe.. Okrem predstavení festival prináša sprievodný program aktivizujúci tanečnú komunitu a približuje súčasný tanec širokej verejnosti jeho uvádzaním vo verejnom priestore mesta. ABP reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu. Viac na www.bratislavavpohybe.sk

