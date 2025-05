Sú Slováci silnejší ako Rakúšania? Nezmysel, reagoval švédsky hokejista - VIDEO

Švédsky hokejista Filip Forsberg sa po víťaznom zápase s Rakúskom vyjadril ohľadom toho, kto z doterajších dvoch súperov „troch koruniek“ bol náročnejšou a ťažšou prekážkou.

Severania najskôr zdolali Slovákov s prehľadom 5:0, no s našimi západnými susedami sa trápili až do 58. minúty, keď v priebehu 12 sekúnd otočili z 1:2 na 3:2.

Neskôr ešte pridali jeden zásah do prázdnej brány a po dvoch dueloch tak majú na konte plný počet šesť bodov. V tabuľke skupiny A Švédom patrí prvé miesto.

Brankár sa postavil na hlavu

„Vieme, že sa očakáva, že vyhráme o tri alebo štyri góly možno v piatich zápasoch skupinovej fázy. Ale tak to nie je a my to samozrejme vieme. Keď sa pozriete na to, čo dokázalo Rakúsko, je to tak. Snažíme sa na to pozerať po dvoch tretinách, že to vyzerá ako štvrťfinále, a to je pre nás veľmi užitočné,“ prezradil tréner „Tre kronor“ Sam Hallam pre web expressen.se.

Forsberg sa však pustil do porovnávania Rakúšanov a Slovákov.

„Môžete si hovoriť nezmysly, koľko chcete. Rakúsko bolo určite lepšie ako Slovensko a malo brankára, ktorý sa občas postavil na hlavu. Urobili nám to o dosť ťažšie,“ povedal.

„Vy v médiách hovoríte o tomto zápase, akoby to malo byť ľahké, ale nie je to tak. Mali tam hráčov z NHL, hrajú tesne pri sebe a sťažovali nám to. Môžete Rakúsko podceňovať, ako chcete, ale my nie. Sme profesionáli,“ doplnil Forsberg pre uvedené médium.

Najbližšie čaká Švédov stretnutie s Fínskom. Odohrá sa v pondelok 12. mája o 20.20 h.