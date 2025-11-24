Štvrtý ročník úspešného projektu Kauflandu je vo finále: Svoj K Park získala aj Sereď

Svoj dvadsiaty ôsmy K Park na Slovensku reťazec otvoril uplynulý víkend, multifunkčný športovo-oddychový areál tak môžu využívať už aj obyvatelia Serede.
Kaufland svoje ihriská venuje mestám a mestským častiam, ktoré v hlasovaní verejnosti získajú najväčšiu podporu. Jedným z víťazov 4. ročníka súťaže je práve Sereď. „Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu sú pre Kaufland veľmi dôležité. Preto sme sa rozhodli dať mestám a mestským častiam možnosť získať moderné športovo-oddychové ihriská K Park pre svojich obyvateľov a dopriať im tak miesto pre trávenie ich voľného času,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., a dodáva: „Nášmu dvadsiatemu ôsmemu K Parku na Slovensku prajeme, aby sa stal obľúbeným miestom pre všetkých, ktorí si chcú aktívne oddýchnuť, zašportovať si a stretnúť sa s priateľmi naživo.“
Otváranie K Parku Seredčanov zahrialo aj napriek počasiu
Hoci do Vianoc zostáva ešte mesiac, deti a mládež zo Serede a blízkeho okolia dostali predčasný darček už novembri. Na slávnostnom otváraní K Parku nechýbali profesionáli na skejtbordoch a kolobežkách, majstri parkouru, švihadloví kúzelníci, basketbalisti ani šikovné tanečnice. O zábavu sa postarala zohratá moderátorská dvojica Lady Mel a Osťo a hudobný zážitok v podaní Separa si napriek sychravému novembrovému počasiu nenechali ujsť stovky miestnych. Z atraktívneho športovo-oddychového areálu sa priamo na mieste tešili aj zástupcovia mesta. „V našom meste upriamujeme pozornosť na mládež, šport a zmysluplné trávenie voľného času. Vyhrať nové športovisko pre nás bolo jasným cieľom. V hlasovaní sa spojila silná komunita a Seredčania opäť ukázali, že spoločne dokážeme veľké veci. Teší ma, že sa nám podarilo premeniť dobrú energiu na niečo, čo pomôže celému mestu,“ povedal primátor mesta Sereď, Ondrej Kurbel.
Tento rok vďaka Kauflandu pribudlo sedem moderných športovísk v Topoľčanoch, Komárne, Partizánskom, vo Veľkom Mederi, v Humennom a na košickom sídlisku Košice-Juh. Najnovšie môžu obyvatelia Serede využívať nový K Park na Mlynárskej ulici.
Deti a dospievajúca mládež trávia stále viac času sedením
Ako ich inšpirovať k aktívnejšiemu životnému štýlu? Jednou z možností sú práve K Parky, moderné multifunkčné športoviská, ktoré mladých zaujmú už na prvý pohľad. Sú navrhnuté tak, aby si v nich mohli zašportovať alebo sa stretnúť s priateľmi. Čaká na nich lezecká stena, streetbalové ihrisko, workoutová zóna aj špeciálne plochy pre skejtbordy či kolobežky. Priestor dopĺňajú lavičky a pingpongový stôl, nechýbajú ani stojany na bicykle. To všetko pod holým nebom, pretože vonku sa športuje úplne najlepšie.
Práve šport prirodzene posilňuje imunitu detí a tínedžerov, spevňuje svalstvo, podporuje zdravý vývoj a rast kostí a v neposlednom rade pôsobí ako prirodzená prevencia vzniku obezity. Navyše, trávenie času s priateľmi mimo sociálnych sietí má priaznivý vplyv na psychiku. Aj preto je tento projekt mimoriadne obľúbený a úspešný. Za štyri roky, odkedy Kaufland buduje svoje K Parky naprieč krajinou, sa mu podarilo rozhýbať už tisíce Slovákov. Športoviská budú pribúdať aj v roku 2026. Zoznam miest a mestských častí, kde vyrastie ďalších 7 K Parkov, nájdete na kauflandpark.sk.
Informačný servis