Študenti si v DATARTe prídu na svoje! Vďaka širokému výberu notebookov a tabletov si vyberie naozaj každý!

Rodičia a študenti, zbystrite pozornosť! DATART má naskladnené všetky typy notebookov a tabletov vhodných pre študentov.

Žijeme v dobe digitálnej revolúcie, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme, pracujeme a učíme sa. Výnimkou preto nie sú ani žiaci a študenti. Pripravenosť na používanie techniky preverila dvojročná pandemická situácia a zároveň podnietila aj tých, ktorí oťukávanie sa s technológiami odkladali. Dnešná doba nesie so sebou mnoho príležitostí na zjednodušenie a zefektívnenie vzdelávania, ktoré vďaka IT technike môže každý využiť naplno. „Študenti sú naša budúcnosť a veríme, že každá ich snaha v zdokonalení svojich digitálnych zručností je základom pre lepšiu štartovaciu pozíciu na trhu práce,“ hovorí Ondrej Majer, regionálny vedúci predajní DATART Slovensko.

Podľa čoho si vybrať notebook a tablet?

Väčšina študentov dáva prednosť notebookom pred tabletmi, a to hlavne z dôvodu, že poskytujú väčší výkon, pohodlnejšie písanie a lepšie multitaskingové schopnosti. Pokiaľ študent stojí pred kúpou laptopu a vyberá si zo širokej ponuky notebookov, mal by sa zamerať hlavne na jeho rýchlosť. „Svetu vládne rýchlosť a inak to nie je ani v prípade notebookov. Každý takýto notebook by mal mať SSD disk na rýchle čítanie a ukladanie súborov, najnovšie porty USB-C a najnovší štandard ac na pripojenie Wi-Fi. Tieto parametre notebooku zaručia rýchlosť vo všetkých oblastiach. Notebook ASUS model A510 spĺňa všetky tieto kritéria a spokojní s ním budú aj tí najnáročnejší používatelia,“ dopĺňa Ondrej Majer, regionálny vedúci predajní DATART Slovensko. Avšak, v študijných odboroch, kde je alfou a omegou kreslenie a návrh grafík je rozhodne lepšou voľbou tablet. Budúcim dizajnérom, architektom či umelcom sa pohodlnejšie a precíznejšie pracuje s dotykovou obrazovkou a pomocou digitálneho pera môžu vykúzliť hotové umelecké dielo. Jeden z tabletov, ktorý spĺňa všetky tieto atribúty a pracuje sa s ním na výbornú je Lenovo model Tab P11 (2nd Gen). Na predajni DATART sú svojim zákazníkom kedykoľvek k dispozícii elektrošpecialisti, ktorí ochotne pomôžu s výberom, ale aj s inštaláciou antivírusových programov či iných potrebných aplikácií na počkanie.

Foto: DATART

Príslušenstvo, ktoré nesmie chýbať

Študentom premiestňujúcim sa z jednej učebne do druhej iste nemôže chýbať poriadna taška na notebook. Či už zvolia pohodlný ruksak, puzdro alebo cross-body tašku, dôležité je dbať o poriadnu ochranu notebooku. Bezdrôtová myš je druhým najvyhľadávanejším produktom spomedzi príslušenstva na notebooky. Vhod príde aj študentom. Vďaka nej sa na ploche počítača budú orientovať pohodlnejšie a presnejšie. Naopak, tí študenti, ktorí dennodenne využívajú tablet, by nemali zabudnúť na ochranu displeja kvalitnou ochrannou fóliou. Navyše, každý majiteľ ISIC karty môže využiť v DATARTe svoju zľavu na nákup na akékoľvek príslušenstvo, ktoré zjednoduší a spríjemní náročný učebný proces. Keby ste mali pocit, že sa strácate v širokom sortimente, služba CHYTRART je k dispozícii všetkým zákazníkom v každej predajni DATART. V rámci nej vám personál poradí s výberom akéhokoľvek elektra podľa vašich preferencií a spolu nájdete to najlepšie riešenie.

Foto: DATART

DATART, popredný český a slovenský predajca elektroniky, má v tomto čase plné sklady sortimentu vhodného najmä pre študentov základných a stredných škôl. Príďte si vybrať ten najvhodnejší notebook či tablet pre vaše potreby a študujte o niečo pohodlnejšie a ľahšie s elektrom z DATARTu.

Informačný servis