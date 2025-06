Streľba v Rakúsku očami slovenskej študentky: Útočník búchal na dvere a pokúšal sa dostať dnu - VIDEO, FOTO

Rakúskom otriasla nepredstaviteľná tragédia. Na škole v Grazi došlo krátko pred 10:00 hod. k streľbe, pri ktorej zahynulo 11 mŕtvych vrátane útočníka. TV Joj zverejnila na svojej stránke Noviny.sk rozhovor so slovenskou študentkou, ktorá prežila vyčíňanie strelca.

„Sme mali hodinu a sme sedeli všetci a zrazu sa strieľalo. My sme si mysleli, že je to nejaká sranda, lebo v Grazi je to normálne, že dakedy sa strieľa a dakedy nie. No a zrazu to bolo trošku vážne, aj učiteľka nám išla zamknúť dvere a zrazu sme počuli aj krik,“ opísala chvíle študentka s tým, že počula dvadsať výstrelov za sebou.

Skúšal sa dostať dnu

Zavolala svojej mame a povedala jej, čo sa deje. Stále však čakali. Ako uviedla, dokonca sa strelec pokúšal k nim dostať do triedy, ale nepodarilo sa mu to, lebo mali zamknuté dvere. „Na dvere búchal a skúšal sa dostať dnu. Potom odišiel, keď videl, že sa mu to nedá,“ dodala.

„Potom už o nejakých päť minút na to prišla kobra aj policajti, rozbili nám dvere a vybrali nás von. Videla som len moju učiteľku, že bola zranená a ležala na zemi, keď sme išli von,“ doplnila.

Jednu z obetí poznala

Z obetí poznala jedno dievčatko, na ktoré si spomína, že bolo dobrá. „Je mi to veľmi ľúto, nikomu neprajem takéto veci,“ povedala. Po škole sa po útoku hovorilo, že strelec bol šikanovaný a že chodil na ich školu ešte pred štyrmi rokmi, keď tam mladá Slovenka neštudovala.

„Vraj sa dostal do dvoch tried, aj jedného kamaráta, aj tam sa dostal. Ževraj tie deti sa robili, že sú mŕtve, aby ich nepostrelil. Potom prišli policajti a oni ich vybrali von, ktorí ešte žili,“ dodala.

Žiakov zaviedli do haly, kde museli čakať aj viac ako päť hodín a starali sa o nich. K rodičom ich však nepustili. Nakoniec ich odviezli autobusmi a tak sa dostali domov.

Údajne mal dve zbrane

Telo útočníka bolo nájdené na toalete s tým, že sa potvrdili informácie o jeho samovražde. Ako uviedol rakúsky denník Kronen Zeitung pri útoku mal mať údajne dve zbrane – pištoľ a brokovnicu. Zrejme si ich zaobstaral legálne a v súčasnosti sa podrobujú forenznému skúmaniu.

Kancelár Christian Stocker označil dnešný deň za temný a zároveň vyhlásil trojdňový štátny smútok. „Počas troch dní štátneho smútku si obete pripomenie celé Rakúsko,“ povedal Stocker na tlačovej konferencii v Grazi.