Streľba na Kréte dvoch ľudí zabila, desiatich zranila, údajne išlo o vendetu

Najmenej dvaja ľudia v sobotu na gréckom ostrove Kréta zomreli a niekoľkí utrpeli zranenia pri streľbe, ktorá údajne súvisí s rodinnou vendetou. Informovali o tom grécke štátne médiá.
Tlačová agentúra ANA uviedla, že jednou zo zabitých je 50-ročná žena. Ozbrojenci spustili paľbu na domy v dedine Vorizia ležiacej zhruba 52 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta ostrova Iraklio. Najmenej desať ďalších ľudí bolo zranených, dodala ANA.
Incident sa stal niekoľko hodín po tom, ako výbušné zariadenie poškodilo rozostavaný dom, uviedla ďalej agentúra. Oblasť musela zabezpečiť polícia, aby sanitky mohli vyzdvihnúť zranených, uviedla štátna televízia ERT.
Nelegálne držanie zbraní je na Kréte časté a rodinné vendety sú na ostrove bežné. Minulú nedeľu 23-ročný mladík zastrelil 52-ročného muža počas dedinskej oslavy v západnej časti Kréty.