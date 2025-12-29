Strana podporujúca mjanmarskú vojenskú juntu ohlásila presvedčivé víťazstvo v prvom kole volieb

Vládnuca provojenská strana v Mjanmarsku si v prvej fáze volieb vybojovala drvivé víťazstvo, povedal v pondelok pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ strany po tom, čo demokratické inštitúcie varovali, že voľby upevnia postavenie vojenskej vlády.
„Z celkového počtu 102 sme získali 82 kresiel v dolnej snemovni v obciach, ktorých sčítanie bolo ukončené,“ uviedol pre AFP vysokopostavený predstaviteľ Strany únie solidarity a rozvoja, ktorý si neželal byť menovaný. Strana podľa neho zvíťazila vo všetkých ôsmich okresoch v hlavnom meste Nepjito.
Voľby neuznávajú
Aktivisti, západní diplomati a vysoký komisár OSN pre ľudské práva hlasovanie odsúdili, dôvodiac tvrdými zásahmi proti opozícii a nerešpektovaním ľudských práv, pričom jediným dôvodom konania volieb je podľa nich udržať vojenskú juntu pri moci a vytvoriť ilúziu jej legitimity.
Tisíce mŕtvych
Mjanmarská armáda sa chopila moci po prevrate vo februári 2021 a zosadení líderky Aun Schan Su Ťij. Odvtedy v krajine zúri občianska vojna, ktorá si už vyžiadala tisíce mŕtvych.
Voľby sa majú uskutočniť v troch fázach, z ktorých prvá sa približne v tretine z 330 okresov Mjanmarska konala v nedeľu. Ďalšie dve fázy hlasovania sú naplánované na 15. a 25. januára, pričom konečné výsledky by mali byť oznámené vo februári.