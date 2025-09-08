Hlas dostal pokutu 5-tisíc eur, neskoro zverejnil zmluvu o pôžičke od Pellegriniho sestry

Štátna volebná komisia udelila politickej strane Hlas-SD pokutu 5-tisíc eur za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Informoval o tom portál televízie Markíza tvnoviny.sk.
Opozícia vytýka Hlasu pôžičku od sestry Pellegriniho. Podľa Demokratov by mal Šutaj Eštok odstúpiť z postu ministra – VIDEO
„Štátna komisia dnes uložila politickej strane Hlas pokutu 5-tisíc eur, a to za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Suma 5-tisíc eur je jediná možná zo zákona, nie je možná ani vyššia ani nižšia. Rozhodnutie bolo prijaté jednomyseľne všetkými prítomnými členmi komisie,“ uviedol pre televíziu predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických stránEduard Burda.
Progresívci nesúhlasia s výškou pokuty za prezidentskú kampaň, podľa Šimečku arogantné papalášstvo sa musí skončiť – VIDEO
Komisia evidovala dva podnety, z ktorých jeden podala samotná strana Hlas-SD. Pôžička je spojená so sestrou kandidáta na prezidenta SR Petra Pellegriniho.