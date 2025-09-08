Hlas dostal pokutu 5-tisíc eur, neskoro zverejnil zmluvu o pôžičke od Pellegriniho sestry

Komisia evidovala dva podnety, z ktorých jeden podala samotná strana Hlas-SD.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
PREZIDENT: Okrúhly stôl politických strán
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Štátna volebná komisia udelila politickej strane Hlas-SD pokutu 5-tisíc eur za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Informoval o tom portál televízie Markíza tvnoviny.sk.

„Štátna komisia dnes uložila politickej strane Hlas pokutu 5-tisíc eur, a to za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Suma 5-tisíc eur je jediná možná zo zákona, nie je možná ani vyššia ani nižšia. Rozhodnutie bolo prijaté jednomyseľne všetkými prítomnými členmi komisie,“ uviedol pre televíziu predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických stránEduard Burda.

Komisia evidovala dva podnety, z ktorých jeden podala samotná strana Hlas-SD. Pôžička je spojená so sestrou kandidáta na prezidenta SR Petra Pellegriniho.

Viac k osobe: Peter Pellegrini
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDŠtátna komisia pre voľby a financovanie politických strán
Okruhy tém: Pokuta Pôžička Prezident SR

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk