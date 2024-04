Stovky značkových výrobkov majú odteraz v Tescu ešte nižšiu cenu

Tesco pomáha svojim zákazníkom nakupovať ešte výhodnejšie! Reťazec znížil ceny stoviek značkových výrobkov a zákazníci tak pri svojich obľúbených produktoch ušetria ešte viac. Spolu s Clubcard cenami a Garanciou nízkych cien tak Tesco prichádza s ďalšou iniciatívou, ktorá zákazníkom pomôže šetriť ich peňaženky.

„Novým cenovým programom Znížená cena chceme zákazníkom ešte viac uľahčiť nakupovanie v Tescu. Aktuálne sme zlacnili stovky obľúbených značkových produktov v sortimente drogérie, kozmetiky a potrieb pre domáce zvieratá,“ prezrádza marketingová riaditeľka Tesca na Slovensku Diana Golanová a dodáva: „Ale týmito kategóriami tovaru sa to nekončí, môžem prezradiť, že už v tejto chvíli pripravujeme ďalšiu vlnu zlacňovania značkových produktov z viacerých oblastí, ktoré čoskoro zaradíme do programu Znížená cena. Zákazníci Tesca sa tak môžu spoľahnúť, že v Tescu platia menej a dostanú aj naďalej skvelú hodnotu za peniaze.“

„Zákazník je pre nás vždy na prvom mieste, preto mu prinášame cenovo výhodné ponuky či už produktov vlastných značiek Tesco alebo značkových výrobkov, aby mal vždy možnosť vybrať si z našej ponuky to, čo mu najviac vyhovuje. Navyše, všetky produkty pravidelne zaraďujeme do programu Clubcard cien, keď môže nakúpiť ešte výhodnejšie,“ dodala Diana Golanová.

Okrem základných dlhodobých cenových pilierov Garancie nízkych cien a Clubcard cien spoločnosť Tesco pravidelne pripravuje špeciálne akcie pre svojich zákazníkov, aby nakúpili ešte výhodnejšie. Veľkej obľube sa teší napríklad zbieranie e-známok v aplikácii Clubcard, keď môže zákazník získať dodatočnú zľavu na svoj nákup až do výšky 20 %. Tento rok reťazec navyše prišiel so špeciálnou zľavou pre študentov a učiteľov až do výšky 10 %. Zákazníci sa tak môžu spoľahnúť, že v Tescu platia menej.

Ako nájdu zákazníci v obchodoch Tesco najvýhodnejšie ceny:

Clubcard ceny – žlté logo v modrom rámiku označuje v obchodoch, letákoch aj v Online nákupoch výrobky s výhodnejšou cenou pre majiteľov vernostnej karty Clubcard. Zľavy sa pohybujú v priemere 30 % pri jednom nákupe.

– žlté logo v modrom rámiku označuje v obchodoch, letákoch aj v Online nákupoch výrobky s výhodnejšou cenou pre majiteľov vernostnej karty Clubcard. Zľavy sa pohybujú v priemere 30 % pri jednom nákupe. Garantujeme nízke ceny – červené logo označuje stovky potravín s najvýhodnejšou cenou na trhu. Cenová garancia sa vzťahuje na produkty s bežnou cenou s výnimkou zliav, akcií a propagačných cien našej konkurencie.

– červené logo označuje stovky potravín s najvýhodnejšou cenou na trhu. Cenová garancia sa vzťahuje na produkty s bežnou cenou s výnimkou zliav, akcií a propagačných cien našej konkurencie. Znížená cena – červené logo vtvare šípky označuje stovky obľúbených značkových produktov, pri ktorých sa znížila bežná cena.

