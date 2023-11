Stovky ukrajinských vojakov si vybudovali zákopy na východnom brehu Dnipra, útočia na ruskú protivzdušnú obranu (video)

Ukrajinská armáda pokročila na východnom brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Podľa ruských vojenských blogerov si ukrajinské sily upevnili svoje pozície na ľavom brehu Dnipra a až 400 vojakov si vybudovalo zákopy vedľa obce Krynky.

Uviedol to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Cituje ho spravodajský web Kyiv Independent.

Príslušníci ukrajinskej námornej pechoty prekročili rieku Dnipro v Chersonskej oblasti už v októbri a vytvorili si trvalé predmostie. Kyjev teraz bojuje o jeho rozšírenie.

🇷🇺Extremely difficult situation for Ukrainians in #Krynky region of #Kherson, always under attack#Russia #FreeKherson pic.twitter.com/EiBRDxgGIW

— Gabriele M. (@Gabriele_M24) November 30, 2023