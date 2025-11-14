Stodva hráčov má v NHL minimálne 1000 bodov. Najnovší prírastok je nestarnúci Marchand

Brad Marchand má 37 rokov, ale to mu nebráni v tom, aby naďalej produkoval historické zápisy v NHL.
Kanadský útočník Floridy sa dvoma asistenciami podieľal na triumfe svojho tímu nad Washingtonom 6:3 a dosiahol tým hranicu 1000 bodov v profilige.
Podarilo sa mu to ako stodruhému hráčovi v histórii a dvanástemu spomedzi stále aktívnych hokejistov. Medzi vyvolenými je aj na Slovensku narodené trio: Stan Mikita, Peter Šťastný a Marián Hossa.
Pred rodinou
„Chcel som, aby to bolo v domácom zápase pred našimi fanúšikmi a mojou rodinou. Podarilo sa to a som za to vďačný. Nezáleží na tom, ako som tie body získal. Dôležité je, že prišli a že to bola zábava,“ skonštatoval Marchand na webe NHL.
Skvelý krídelník s čuchom na gólové situácie, ale aj pejoratívnou prezývkou „Potkan“, potreboval 1116 zápasov na 1000 bodov v základnej časti NHL. Aktuálny jeho zápis je 435 gólov a 565 asistencií.
Užíva si výnimočnosť
V aktuálnej sezóne má iba 175 cm vysoký rodák z Halifaxu na konte 20 bodov a zároveň natiahol sériu 9 zápasov, v ktorých bodoval. Dosiahol počas nej 8 gólov a 6 asistencií.
„Dokázalo to len 102 hráčov a sú to skvelé momenty v kariére každého z nás. Je skvelé byť súčasť niečoho veľkého. Všetci si to užívame,“ dodal Marchand.
Faktor úspechu
Práve Marchand bol jeden z faktorov úspešnej obhajoby Stanleyho pohára hráčmi Floridy v uplynulej sezóne. Na slnečnú Floridu prišiel v uplynulej sezóne pred koncom základnej časti po 16 sezónach v drese Bostonu.
V play-off sa zaskvel 20 bodmi v 23 zápasoch a právom zdvihol nad hlavu druhýkrát v kariére Stanleyho pohár. Prvý raz sa mu to podarilo s Bostonom v roku 2011 po boku slovenského kapitána Zdena Cháru.