Štefančík ocenil Ficovu snahu hovoriť o holokauste. Najskôr by si mal však pozametať pred vlastným prahom, uviedol politológ

Politológ Radoslav Štefančík oceňuje snahu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) hovoriť o holokauste a pripomínať si obete, no mal by si podľa neho najskôr pozametať pred vlastným prahom.

Štefančík to uviedol pre agentúru SITA v reakcii na pondelkové vyjadrenia predsedu vlády Fica počas návštevy v Múzeu holokaustu v Seredi pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Protiukrajinské vyjadrenia

Fico dnes povedal, že všetci na jednej strane s vážnosťou hovoria o zločinoch fašizmu a nacizmu, no podľa jeho slov sa v súčasnosti robia kompromisy, ktoré považuje za urážlivé voči obetiam holokaustu a rasového násilia.

„Všetci na jednej strane hovoríme o fašizme a nacizme, a pritom mlčky tolerujeme, že po Ukrajine pobehujú jednotky, ktoré majú úplne jasne označenie, ktoré je napojené na hnutia, ktoré dnes považujeme za nebezpečné a zakázané, ale keďže ide o geopolitický súboj, tak to nikomu nevadí,“ vyjadril sa Fico. Ako uviedol Štefančík, pre voličov Fica sú jeho protiukrajinské vyjadrenia zaujímavé.

Mal by si pozametať pred vlastným prahom

„Ale ruku na srdce. Najskôr by si mohol pozametať pred vlastným prahom a opýtať sa, či ľudí podobného razenia nemá vo vlastnej vláde. Veď jeden z jeho ministrov sa kedysi do politiky dostal na kandidátke strany, ktorej niektorí členovia popierali holokaust, prípadne uznávali práve toho prezidenta, ktorý nechal vyviezť slovenských Židov do koncentračných táborov a ešte popritom Tretej ríši platil vtedajšie slovenské koruny,“ uviedol politológ a pripomenul, že predseda vlády pozval na oslavy Slovenského národného povstania, sviatku boja proti fašizmu, človeka, ktorý kedysi meditoval v Berghofe, letnom sídle Adolfa Hitlera.

„Ale nebol by to Robert Fico, keby svoje vlastné ľúbivé vyjadrenia nepopieral reálnymi a desivými faktami,“ uzavrel politológ.

Označenie fašista

Fico tiež novinárom povedal, že označenie fašista sa v súčasnosti často používa na označenie tých, ktorí majú iný názor. Vyzval k skutkom – medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo uznať, že na Ukrajine nemôžu bojovať jednotky s nacistickým označením.

„Mali by sme tvrdšie reagovať, keď niekto niekoho bezdôvodne označí za predstaviteľa hnutia, ktoré je odmietané na celom svete, a s ktorým nikto nechce mať nič spoločné,“ dodal.