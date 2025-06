Štátni zamestnanci si môžu vydýchnuť, pre 800 eurové odmeny neprídu o nárok na opatrovateľský príspevok

Vláda v stredu schválila návrh nariadenia, podľa ktorého sa jednorazová odmena vo výške 800 eur, vyplatená zamestnancom štátnej a verejnej správy, nebude považovať za príjem zo zamestnania na účely posudzovania nároku na peňažný príspevok na opatrovanie.

Cieľom opatrenia je zabrániť tomu, aby vyplatenie odmeny spôsobilo zánik nároku na príspevok pre tých zamestnancov, ktorí sú zároveň opatrovateľmi osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Odmena sa týka štátnych zamestnancov, zamestnancov vo verejnom záujme, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, finančnej správy, profesionálnych vojakov, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.

V prípade, že by vyplatenie odmeny spôsobilo prekročenie zákonom stanovenej hranice príjmu, zamestnanec by inak stratil nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Nové nariadenie však zabezpečí, že odmena sa do príjmu nezapočíta a nárok na príspevok zostane zachovaný aj v mesiaci jej vyplatenia.

Opatrenie reaguje na zvýšenú pracovnú záťaž zamestnancov štátu a verejnej správy v čase mimoriadnej situácie. Je súčasťou širších opatrení na stabilizáciu ich finančnej situácie.