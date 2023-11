Rómske dievča, ktoré v čase pandémie nemalo prístup k vzdelávaniu, vysúdilo 3 000 eur

Okresný súd v Prešove vyhovel žalobe rómskeho dievčaťa z Jarovníc, ktoré žalovalo ministerstvo školstva za to, že nemalo prístupu k vzdelaniu počas pandémie COVID-19 z dôvodu obmedzeného prístupu k internetu a digitálnym technológiám. Priznal jej odškodnenie v celej požadovanej výške 3 000 eur.

Ide o prvý rozsudok svojho druhu nielen na Slovensku, ale i v Európe, ktorý poukázal na to, že niektoré skupiny obyvateľov sú v tejto oblasti znevýhodnené. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a žalovaná strana sa môže voči nemu odvolať.

Závažné zlyhanie štátu

Rómske dievča zo znevýhodnenej komunity v Jarovniciach (okres Sabinov) bezplatne právne zastupovala na súde Poradňa pre občianske a ľudské práva, ktorá rozhodnutie súdu víta.

„Rozsudok potvrdzuje závažné zlyhanie štátu v čase pandémie. Štát nezabezpečil kvalitné vzdelávanie pre rómske deti, ktoré nemajú prístup k internetu, digitálnym technológiám a nemajú digitálne zručnosti. Je zrejmé, že na vzdelávanie týchto detí štát na dlhé mesiace zabudol,“ uviedla advokátka Vanda Durbáková.

Digitálna priepasť

Rozsudok má podľa jej slov ešte ďalší omnoho širší rozmer. Slovenské súdy ním po prvýkrát poukázali na existujúcu „digitálnu priepasť“ medzi väčšinovou spoločnosťou a znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, ktorá sa čoraz viac zväčšuje.

V žalobe podanej v novembri 2022 dievča namietalo, že štát v čase prerušenej prezenčnej výučby na základných školách počas pandémie COVID-19 zaviedol dištančné vzdelávanie, ktoré bolo podmienené prístupom k internetu, vlastnením počítačového zariadenia a počítačovými zručnosťami. Tie však jej rodina nemala a štát ich nijako nezabezpečil, rovnako ako nezabezpečil účinné základné vzdelávanie inými prostriedkami ako prostredníctvom digitálnych technológií.

Znevýhodneniu čelilo oveľa viac rómskych detí

Stará mama dievčaťa povedala, že škola sa o rómske deti v čase pandémie nezaujímala. Vzdelávala ich iba distribúciou pracovných listov na týždennej báze, pričom im pri ich vypracovávaní neposkytovala podporu ani ich nevyhodnocovala.

„Vnučka bola prváčka, nechcela som, aby zabudla to, čo sa naučila predtým. Škola podľa mňa neučila rómske deti tak, ako by mala, a vnímala som to ako diskrimináciu. Som rada, že mi súd dal za pravdu,“ uviedla.

Poukázala na to, že rovnakým znevýhodneniam v prístupe k vzdelaniu ako jej vnučka čelilo počas pandémie na Slovensku obrovské množstvo rómskych detí.

Štát sa dopustil diskriminácie

Okresný súd v Prešove rozhodol, že štát sa dopustil diskriminácie v prístupe k vzdelaniu z dôvodu sociálneho pôvodu, majetku a rómskeho etnického pôvodu žalobkyne, a porušil aj jej právo na prístup k informáciám. Ďalej rozhodol, že štát neprijal primerané opatrenia vrátane zabezpečenia prístupu k internetu a digitálnym technológiám.

Zdôraznil, že štátom prijaté opatrenia mali reagovať na existujúcu nerovnosť marginalizovaných skupín. Za takejto situácie sa podľa súdu štartovacia čiara do životov žiakov z marginalizovaných rómskych komunít oproti iným žiakom nevyhnutne vzdialila.