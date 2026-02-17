Starostka Los Angeles žiada odstúpenie šéfa organizačného výboru OH 2028

Starostka amerického veľkomesta Los Angeles vyjadrila požiadavku, aby Casey Wasserman odstúpil z funkcie šéfa organizačného výboru olympijských hier v roku 2028. Jeho meno sa totiž objavilo v spisoch sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina.
Zástupcovia mesta Los Angeles žiadajú odstúpenie šéfa organizačného výboru OH 2028 pre celosvetový škandál
Karen Bassová pre CNN uviedla, že je „nešťastné“, že organizátori LA28 stále podporujú Wassermana po tom, čo vyšlo najavo, že si pred dvadsiatimi rokmi vymenil flirtujúce maily s priateľkou Jeffreyho Epsteina a odsúdenou obchodníčkou so sexom Ghislaine Maxwellovou.
Ostatní predstavitelia mesta Los Angeles požadovali, aby Wasserman odstúpil už začiatkom februára, no starostka najprv odmietla zaujať stanovisko k obvineniam a pripustila, že rozhodnutie o zotrvaní Wassermana je na správnej rade LA28. V pondelok však Bassová vyhlásila: „Môj názor je, že by mal odstúpiť. To nie je názor správnej rady.“ Dodala, že je potrebné „prehodnotiť vedenie“ LA28.
Výkonný výbor olympijských hier LA28 poskytol 11. februára podporu Wassermanovi. On sám minulý týždeň oznámil, že pre reakciu na výmenu mailov s Maxwellovou predá obrovskú športovú a zábavnú agentúru, ktorú založil.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v utorok uviedol, že rozhodnutie o zotrvaní Wassermana vo funkcii závisí na samotných organizátoroch OH. Hovorca MOV Mark Adams novinárom povedal: „Ide o záležitosť správnej rady LA28. Ako viete, právnická firma sa vecou zaoberala a je na rade, aby si spravila vlastné závery. Viem, že v súčasnosti prebieha veľa diskusií.“
Wasserman má 51 rokov a v súvislosti so škandálom Epsteina nebol obvinený z trestného činu. V januári sa ospravedlnil a tvrdil, že jeho výmena mailov s Maxwellovou, ktorá si odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s maloletými pre Epsteina, sa uskutočnila skôr, než sa jej zločiny stali známe.
Ministerstvo spravodlivosti USA minulý mesiac zverejnilo najnovšiu sériu tzv. Epsteinových súborov – viac ako tri milióny dokumentov, fotografií a videí súvisiacich s vyšetrovaním sexuálneho zločinca Epsteina, ktorý zomrel v roku 2019 vo väzbe. Údajne spáchal samovraždu.