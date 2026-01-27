Stanovisko pre média: Spoločnosť CAMASE, a.s. zverejňuje fakty

Zároveň sa rozhodla sprístupniť formálnu dokumentáciu k zákazke pre Fakultnú nemocnicu Trenčín v súlade so zákonom a rešpektom k právu verejnosti na kontrolu verejných financií.
Spoločnosť CAMASE, a.s. sa stala riadnym víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní Fakultnej nemocnice Trenčín a v roku 2019 prevzala kotolňu na základe koncesionárskej zmluvy.
Cieľom koncesionárskej zmluvy je úspora energií a prevádzkových nákladov. Koncesionár prevádzkuje technológiu, hradí investičné náklady, dodáva teplo a TÚV, obstarávateľ platí mesačné odplaty po dobu koncesnej zmluvy. Zároveň sa koncesionár zaväzuje, že investícia bude prefinancovaná z následných úspor a nevytvorí ďalšie kapitálové výdavky.
Kompletná modernizácia kotolne spočívala v odstavení nehospodárnych parných kotlov, modernizácii vonkajších rozvodov tepla a výmene vzduchotechnických jednotiek v Novom chirurgickom pavilóne. Investícia do modernizácie dosiahla takmer 2 milióny eur bez DPH. Riaditeľ Tomáš Janík protokolárne prevzal vykonané práce a počas pôsobenia nevzniesol reklamáciu na kvalitu ani kvantitu odovzdaných prác.
Od júna 2019 spoločnosť CAMASE, a.s. prevádzkuje kotolňu a vonkajšie rozvody tepla, dodáva teplo a TÚV v celom areáli nemocnice bez výhrad od obstarávateľa. Záväzkom nemocnice je uhrádzať mesačnými platbami investičné náklady a prevádzku počas desiatich rokov koncesnej zmluvy. Patová situácia, kedy obstarávateľ dva roky neplnil záväzok, bola vyriešená v roku 2023 úhradou za dodané práce a služby a uznaním dlhu
Celková úspora od ukončenia rekonštrukcie je vo výške 2 303 981 eur bez DPH. Po skončení zmluvy bude majetok v roku 2029 bezodplatne prevedený do majetku nemocnice.
Vykonanie prác na výmene potrubia potvrdzuje Znalecký posudok č. 12/2025.
Vodovodné potrubie spravuje Fakultná nemocnica Trenčín a s koncesnou zmluvou nesúvisí. Takže v súvislosti s koncesionárskou zmluvou sú tvrdenia o výmene vodovodného potrubia irelevantné a zavádzajúce.
V rámci rekonštrukcie sú vymenené potrubia vonkajších rozvodov teplej úžitkovej vody. Tento úkon oddialil výskyt mikrobiologickej kontaminácie, ale samotná výmena potrubí nedokáže nahradiť dodatočné biocídne ošetrenie systému.
Baktéria Legionella v nemocnici v roku 2023 nebola nikdy zistená pri výstupe z kotolne, ale vždy iba na vratnom potrubí z areálu nemocnice.
Mrzí nás nedorozumenie, ktoré sa vyhrotilo v procese nápravy, keď išlo o inštaláciu zariadenia v kotolni. Vedenie nemocnice obvinilo spoločnosť CAMASE iba cez média. S úctou k zamestnancom nemocnice sme detaily nekomentovali. V každom prípade sme si vedomí svojej povinnosti pri akejkoľvek ďalšej súčinnosti.
V komunikácii sa zámerne využíva dokumentácia starého potrubia, ktorá sa nachádza v odbornom posudku, čím sa buduje dojem nedokončenej rekonštrukcie. Dokumentácia bola zhotovená na žiadosť obstarávateľa so zámerom hospodárnej likvidácie.
Súhrn uvedených dezinformácií a kontextovo nepríslušnej dokumentácie napĺňa parametre dezinformačnej kampane s podozrením na manipuláciu verejnej mienky a šírenia poplašnej správy s dosahom na ochranu verejného zdravia.
Rešpektujeme záujem poslancov NR SR o verejné financie a zároveň trváme na ochrane dôverných informácií a súkromného majetku, keďže v súčasnosti v tomto režime kotolňu Fakultnej nemocnice Trenčín s plnou zodpovednosťou spravujeme.
Za obsah správy zodpovedá štatutár CAMASE, a.s.
Formálna dokumentácia k projektu bude sprístupnená dňa 27.1.2026 a postupne doplnená na webovej stránke www.camase.eu
Zoznam dokumentácie:
Koncesná zmluva
Dohoda o urovnaní
Uznanie dlhu a dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
Projektová dokumentácia modernizácie
Výkazy výmer
Technické správy
Protokoly o odovzdaní vykonaných prác
Znalecký posudok č. 12/2025
