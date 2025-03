Stane sa Neymar štvrtýkrát otcom? Prostitútka tvrdí, že je s ním tehotná - FOTO, VIDEO

Škandál okolo Neymarovho večierka s viacerými prostitútkami pokračuje. Jedna zo žien naznačuje, že s brazílskym futbalistom čaká dieťa. A to v čase, keď je tehotná aj Neymarova partnerka Bruna Biancardiová, píše web sport.cz.

Nayara Macedová, známa aj ako Any Awuada, jedna z eskortných dám, už skôr uviedla, že mala sex s Neymarom a ďalšou ženou na hromadnom večierku v noci z 10. na 11. marca. Údajne za to dostala 3 200 eur.

Všetko sa to malo odohrať v sídle brazílskeho politika Rafaela Mottu. Neymar všetko poprel s tým, že osobný vrtuľník, ktorý bol na pozemku spozorovaný, požičal svojmu priateľovi a on tam vraj nebol.

Macedová na sociálnej sieti zverejnila video, v ktorom uviedla, že je tehotná a že čaká chlapca.

Keď sa jej fanúšikovia opýtali, či je dieťa Neymarove, odpovedala: „Áno, požiadam o test DNA.“

Não é um azar do caraças? 🥴

Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, descobriu que está grávida após participar da noitada com Neymar. pic.twitter.com/xQSfG4u8XD

