Stabilizačné peniaze skončili v platoch. Dispečing záchraniek znovu rieši deficit

Inštitúcia koordinujúca linku 155 opäť zápasí s finančnými problémami. Od roku 2020 sa v jej čele vystriedali štyria šéfovia, no za odborovú organizáciu podpisuje dokumenty stále tá istá osoba.
Rozpočet Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby dostal v roku 2024 výrazný impulz. Injekcia mala organizáciu stabilizovať a pripraviť na nové úlohy. Rozbor internej dokumentácie a kolektívnych dohôd však ukazuje odlišný obraz – prostriedky sa absorbovali do mzdovej oblasti ešte predtým, než mohli poslúžiť deklarovanému účelu.
Skok v odmenách: z 95 na 140 percent
Zlomovým momentom sa stal Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve z 18. septembra 2023, ktorý nadobudol platnosť od začiatku roka 2024. Dovtedajší model počítal s ročnými odmenami na úrovni 95 percent funkčného platu. Po zmene táto suma vyletela na 140 percent – rozdiel predstavuje 45 percentuálnych bodov.
Nová štruktúra zaviedla štvrťročné odmeny po 20 percentách a polročné po 50 percentách. Pribudla tiež jednorázová odmena 1 500 eur za dvadsať rokov odpracovaných v organizácii.
Zákonník práce versus realita OS ZZS
Dojednané podmienky v mnohých parametroch dvojnásobne až päťnásobne prevyšujú to, čo predpisuje legislatíva. Náhrada mzdy počas prvých troch dní práceneschopnosti? Zákon hovorí o 25 percentách, zmluva garantuje 45. Víkendová práca nadčas? Namiesto päťdesiatich percent príplatok dosahuje 67.
Pracovníci dispečingu majú garantovaných päť dní voľna nad rámec zákonnej dovolenky. Do sociálneho fondu putuje 1,5 percenta namiesto povinných 0,6. Príplatok za prácu v zmenách predstavuje 10 percent – zákon pritom stanovuje 2,1.
Výpovedné podmienky sú rovnako štedrené: odstupné prevyšuje normu o dva funkčné platy, odchodné sa pohybuje medzi trojnásobkom a päťnásobkom priemernej mzdy. Zamestnávateľ navyše prispieva 2,5 percenta na doplnkové dôchodkové sporenie.
Stabilita na jednej strane stola, fluktuácia na druhej
Pri pohľade na signatárov kolektívnych dokumentov vystupuje do popredia zaujímavý vzorec. Odborovú stranu zastupuje kontinuálne Zdenko Bovan ako predseda. Protistranu reprezentovali postupne rôzni riaditelia – MUDr. Július Pavčo pri zmluve 2023-2024 a jej dodatkoch, MUDr. Osama Al-Khaldi pri novej zmluve na roky 2025-2026.
Al-Khaldi je pritom už štvrtým človekom na čele inštitúcie od roku 2020. Zatiaľ čo manažment rotuje a noví ľudia sa musia zorientovať v existujúcich záväzkoch, odborová strana disponuje inštitucionálnou pamäťou a vyjednávacou skúsenosťou naakumulovanou počas rokov.
Kozmetické úpravy v novej dohode
Zmluva na obdobie 2025-2026, finalizovaná 20. decembra 2024, prináša čiastočnú redukciu. Ročné odmeny poklesli z pôvodných 140 na 125 percent – úspora 15 percentuálnych bodov. Súčasne sa však zdvojnásobil mesačný príspevok na cestovanie z 20 na 40 eur.
Podstatná časť nadštandardných výhod zostala nedotknutá. Zvýšená náhrada pri chorobe, príplatky za nadčasy, príspevky do fondov – všetko pokračuje v pôvodnom nastavení. Čo jedna ruka ubrala, druhá kompenzovala.
Riaditeľ hľadá mantinely mimo kolektívnej zmluvy
Krátko po nástupe pristúpil Al-Khaldi k opatreniu, ktoré nevyžaduje súhlas odborov. Rozhodnutím č. 01/2025 zo 14. januára stanovil limity pre mimoriadne odmeny nepokryté kolektívnou dohodou. Základný strop: 360 eur ročne na plný úväzok. Dispečerské činnosti: maximálne 3 660 eur na pracovisko. Jazykové kompetencie: 45 eur mesačne.
Je to jeden z mála nástrojov, ktoré má vedenie k dispozícii bez vyjednávania. Záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy totiž nie je možné jednostranne upraviť ani v prípade finančných ťažkostí.
Nerovný súboj
Dynamika vzťahov v OS ZZS obnažuje štrukturálnu nevyváženosť. Odborová organizácia operuje s dlhodobou perspektívou, personálnou stabilitou a jednoznačnou agendou – vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky. Protiváhou je manažment v permanentnej obmene, bez času na budovanie pozície či formulovanie stratégie.
Nový riaditeľ automaticky preberá bremeno rozhodnutí, na ktorých sa nepodieľal. Kolektívna zmluva s fixnými záväzkami, napätý rozpočet, tlak na kontinuitu služby. Odborári tieto tlakové body poznajú. Riziko hromadných výpovedí alebo negatívnej publicity efektívne neutralizuje vedenie, ktoré sa ešte nestihlo etablovať.
Dôsledok? Organizácia funguje v režime núdzového prežívania. Rozvojové projekty stoja, dlhodobé plánovanie absentuje. A keď ministerstvo alokuje dodatočné prostriedky, tieto končia v položkách, kde si ich odbory dokážu nárokovať.
Známy scenár
Situácia na dispečingu záchraniek kopíruje vzorec bežný v slovenskom zdravotníctve. Krízová inštitúcia dostane finančnú injekciu, tá sa však vstrebá do prevádzkových výdavkov bez štrukturálnych zmien. O niekoľko rokov sa história zopakuje.
Časová os napovedá: najvýraznejší nárast benefitov bol schválený v septembri 2023, účinnosť nadobudol v januári 2024 – presne v období avizovaného rozpočtového posilnenia. Koordinácia či náhoda?
Inštitúcia sa tak ocitla v bode, kde opäť potrebuje riešiť deficit. S novým vedením, ktoré sa usiluje o nápravu – no v teréne, kde raz zakotvené nároky získavajú status nemenného práva.
Poznámka k zdrojom
Text vychádza z kolektívnych zmlúv OS ZZS (2023-2024, 2025-2026), ich dodatkov a interného rozhodnutia o odmeňovaní z januára 2025. Uvedené údaje sú verifikovateľné z primárnej dokumentácie.
Konkrétna suma rozpočtového navýšenia ani aktuálna výška deficitu nie sú z dostupných materiálov zistiteľné. Podrobnosti o personálnych zmenách vo vedení si vyžadujú overenie z ďalších zdrojov.
