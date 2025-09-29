Srbský generál vojnových zločincov sa dostal na slobodu, predčasne ho prepustili

Bývalý náčelník juhoslovanskej armády Nebojša Pavković, odsúdený za vojnové zločiny počas vojny za nezávislosť Kosova, sa v nedeľu vrátil do Belehradu po tom, čo bol zo zdravotných dôvodov predčasne prepustený na slobodu, oznámil srbský premiér.
Už 79-ročný Pavkovič bol v roku 2009 odsúdený Medzinárodným trestným súdom v Haagu na 22 rokov väzenia za zločiny proti Albáncom počas vojny v Kosove v rokoch 1998 – 1999. Verdikt bol potvrdený v roku 2014 a trest si odpykával vo Fínsku. V roku 2005 sa vzdal súdu, ktorý ho hľadal pre jeho úlohu veliteľa Tretej juhoslovanskej armády v Kosove.
Blízky spolupracovník Miloševiča
Srbský premiér Djuro Macut uviedol, že jeho úspešné prepustenie bolo výsledkom lobingu zo strany vlády. Pavkovič „bude pokračovať v liečbe v Srbsku s podporou svojej rodiny a zdravotníckych inštitúcií našej krajiny,“ dodal Macut.