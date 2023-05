Spravovanie štátu sa musí zmeniť od základov – dôsledná decentralizácia verejnej správy je najväčším nevyužitým potenciálom Slovenska

Skúsenosti ostatných rokov ukazujú, že fungovanie ústredných orgánov štátnej správy, ako aj pôsobenie všetkých úrovní verejnej správy si vyžadujú zásadnú zmenu, vrátane presného pomenovania ich cieľov, úloh, kompetencií a zodpovednosti.

Ide o naliehavú politickú prioritu

Silný štát tvoria silné regióny. Subsidiarita je dôležitý princíp zodpovednej slobody, vychádzajúcej od občanov a miestnych komunít. Zhodli sa na tom účastníci druhého Fóra pre Slovensko, ktoré sa konalo 4. mája v Bratislave. Iniciátor Fóra, bývalý eurokomisár Ján Figeľ na úvod podujatia povedal: „Napriek tomu, že pôsobenie komunálnych a regionálnych orgánov v posledných rokoch, nielen v súvislosti so zvládaním pandémie a prílevu vojnových utečencov, potvrdilo ich unikátnu pridanú hodnotu, tak namiesto nadštandardného rozvoja zostávajú regióny čoraz viac na periférii záujmu, sú plné frustrácie a zväčšujúcich sa rozdielov v kvalite života ich obyvateľov.“

Dočasne poverený premiér Eduard Heger skonštatoval na úvod konferencie: „V rámci priestoru, ktorý nám do predčasných volieb zostáva, sa pokúšame o naštartovanie vízie, na tvorbe ktorej sa budú podieľať všetky zložky systému, začínajúc od úrovne miestnej samosprávy. Spolu so štátnou správou totiž tvoria jeden celok, a verím, že v uvedení tohto, pre Slovensko zásadného projektu do života, budú pokračovať aj nadchádzajúce vlády.“

Foto: Fórum pre Slovensko

Pred dvadsiatimi rokmi vznikol solídny základ, ktorý sa ďalej nerozvíjal

Na konferencii sa hovorilo o tom, že prílišná koncentrácia moci v centre štátu spôsobuje množstvo problémov. Po fiškálnej decentralizácii, ktorá vykročila správnym smerom, sa v presune kompetencií a finančných zdrojov na nižšie úrovne nepokračovalo. „Okrem spravodlivejšieho prerozdeľovania zdrojov a pozitívne vnímanej subsidiarity je potrebné zaviesť aj motivačné nástroje, tak, aby tie samosprávy, ktoré si budú počínať efektívne a hľadať možnosti na zvýšenie prosperity, boli primerane odmenené“, povedal účastník diskusie Ivan Mikloš, pod ktorého vedením sa reforma štátnej správy na prelome tisícročí začala.

Viktor Nižňanský, pod ktorého vedením tím expertov základy reformy pripravoval: „Je potrebné nanovo pripraviť zásady pre férové finančné vyrovnanie na úrovni samospráv, vrátane refundácie záťaží a zohľadnenia ich lokálnych príjmov, využívať okrem európskych aj štandardné zdroje štátneho rozpočtu. Ide o náročný a dlhodobý projekt.“

Na konferencii opakovane odznelo, že problémom Slovenka zostáva jeden volebný obvod, a skutočnosť, že zástupcovia regiónov, miest a obcí sa veľmi rýchlo stanú súčasťou centrálneho mocenského aparátu, ktorý ovláda hlavné finančné zdroje štátu a ich redistribúciu, a tohto vplyvu sa nemieni vzdať. „Ide o problém prvej triedy, reforma je o naozajstnom prerozdelení kompetencií a finančných zdrojov“, povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja a predseda KDH Milan Majerský: „Pre našu stranu pôjde o jednu z priorít.“

„Zle zorganizovaná správa štátu znamená zlý život, zlé riadenie a rozhodovanie,“ povedal primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček. Zdôraznil, že pre väčšinu politických subjektov je táto téma bezvýznamná.

Situáciu z pohľadu financovania na regionálnej úrovni označili jej účastníci za kritickú. Prezident ZMOS Branislav Tréger zdôraznil, že deficity samospráv narastajú aj pre neznalosť a úplné nepochopenie procesov financovania a riadenia samosprávy z pohľadu ústredných orgánov štátnej správy a jednotlivých politických lídrov.

Foto: Fórum pre Slovensko

Slovensko patrí vo využití podporných mechanizmov EÚ medzi najhoršie krajiny regiónu

Účastníci konferencie sa zhodli, že najväčším problémom teda nie je nedostatok peňazí, ale plánovanie a riadenie ich čerpania. Sebastrednosť politikov, úzko stranícke záujmy a prílišné rozdrobenie agend v množstve rezortov neumožňujú racionálnu a efektívnu implantáciu komplexnejších projektov. Aj toto sa musí stať súčasťou reformy vo zvýšení dôvery v schopnosti samosprávy, vrátane nasadenia všetkých protikorupčných mechanizmov.

Fórum pre Slovensko je projekt, ktorého cieľom je vytvárať odborný a kultivovaný priestor pre hľadanie rozumných riešení a formulovanie zodpovedných postupov pre celkový rozvoj našej spoločnosti, ekonomiky a krajiny. „Dosiahnuť zlepšenie a efektívne fungovanie verejnej správy na Slovensku je spoločenským a politickým projektom s najvyššou prioritou.“, zdôraznil na záver zakladateľ Fóra Ján Figeľ.

Fórum spája predstaviteľov štátnej exekutívy, samosprávy, profesijné komory a združenia, odborárske štruktúry, podnikateľské subjekty a odbornú i občiansku verejnosť. Jeho organizátorom je Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára v spolupráci s Nadáciou Konrad Adenauer Stiftung.

Foto: Fórum pre Slovensko

Bližšie informácie o konferencii FÓRUM pre Slovensko na: www.facebook.com/ForumPreSlovensko.

Informačný servis