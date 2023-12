Správne liečení diabetici si počas Vianoc môžu dovoliť vyprážaného kapra

Počas vianočných sviatkov by si mali mieru v jedle ustrážiť nielen zdraví, ale najmä diabetici. Ak sú však disciplinovaní, liečia sa a striktne dodržiavajú diétu, malý prehrešok v rozumnej miere na Vianoce neuškodí.

„To, či by sa mali diabetici obmedzovať počas Vianoc v jedle, závisí od stavu metabolickej kompenzácie. Dobre liečený diabetik si môže počas sviatkov dovoliť malé prehrešky,“ hovorí diabetologička Adriana Ilavská. Môže si tak napríklad namiesto dusenej a grilovanej ryby dať vyprážaného kapra, či varené zemiaky nahradiť zemiakovým šalátom bez majonézy. „Zle kompenzovaný diabetik by si však vybočenie z diéty nemal dovoliť. Otázne je, prečo nemá najlepšie glykémie – ak bežne nedodržuje odporúčania a ešte povolí uzdu všetkým svojim chuťovým vnemom a túžbam, mal by rátať s možnými zdravotnými komplikáciami,“ upozorňuje odborníčka.

Jednorazové porušenie diéty nijako podstatne neovplyvní stav diabetika. „Potom sa ale treba čo najskôr vrátiť k vhodnému výberu potravín a nezlyhať. Výnimkou je diabetik liečený inzulínom, pretože zmene stravy musí prispôsobiť dávku inzulínu. Pritom je potrebné sledovať glykémie pri sebakontrole glukomerom,“ pripomína A. Ilavská. Cukrovkári by tiež nemali zabúdať počas sviatkov ani na pravidelný pohyb.

Cukrovka spočiatku nebolí, neskôr sa k nej ale môžu pridružiť iné závažné komplikácie, ako sú amputácie končatín, oslepnutie, zlyhanie obličiek, infarkt, mozgová príhoda. Svoje zdravie si však vedia diabetici výrazne ovplyvniť sami. „Správna diéta spojená s pohybovou aktivitou ovplyvňuje ochorenie na 75-80 %,“ objasňuje aj diabetologička Katarína Černá.

Odborníci odhadujú, že hyperglykémie máva pacient už 8 až 10 rokov pred stanovením diagnózy. V prípade, že sa začne objavovať časté močenie, zvýšený pocit smädu, kvasinkové infekcie, pomalé hojenie rán, neukojiteľný hlad, červené, opuchnuté a citlivé ďasná či rozmazané videnie mal by človek spozornieť a nechať si vyšetriť cukor. Môže ísť o varovné signály prediabetu, alebo už rozvinutej cukrovky.

Diagnóza diabetes mellitus skracuje život diabetika o 10-15 rokov. Aj pri tomto ochorení však platí, že čím skôr sa odhalí a nasadí sa správna liečba, tým viac sa znižuje riziko rozvoja pridružených zdravotných problémov. „Platí súčasne, že prediabetes aj diabetes nemusia mať žiadne príznaky. Práve väčšina je bezpríznaková a každý postihnutý si až spätne uvedomí zvýšenú únavu, spavosť cez deň, ťažšiu koncentráciu alebo nespavosť v noci,“ konštatuje K. Černá.

Ak už pacient cukrovkou trpí, prechodu z rizikového prediabetického štádia do klinického diabetu je možné predísť alebo ho oddialiť až v cca 50 % prípadov zmenou životného štýlu. Lekári zároveň odporúčajú každému človeku po 45. roku života dať si vyšetriť hladinu krvného cukru aspoň raz za dva až tri roky. Ak je pacient obézny, má vysoký krvný tlak, vysoké hladiny krvných tukov alebo prekonal infarkt či cievnu mozgovú príhodu, mal by preventívne vyšetrenie absolvovať každý rok.

Cukrovkou 1. alebo 2. typu trpelo počas minulého roka 267 984 poistencov VšZP. Náklady na ich liečbu sa vlani vyšplhali na 107 329 641 eur. VšZP, ktorá sa stará o vyše polovicu všetkých liečených cukrovkárov na Slovensku, ponúka poistencom s cukrovkou nadštandardnú starostlivosť. „Od januára 2022 rozšírila VšZP ponuku benefitov o príspevok až 100 eur na doplatky na glukózový senzor pre dospelých, aj pre deti. VšZP sa tiež podarilo zabezpečiť rovnomerne rozmiestnenú celoslovenskú sieť plne funkčných a aktívne pracujúcich diabetologických ambulancií certifikovaných pre nastavovanie dospelého diabetika na inzulínovú pumpu,“ dopĺňa hovorkyňa VšZP Alena Krčová.

VšZP zároveň v spolupráci s renomovanými diabetológmi pripravila Desatoro diabetika pre plnohodnotný život cukrovkára. Prináša tiež tvz. Tanier diabetika, názornú pomôcku, ktorá pomáha najmä začínajúcim diabetikom pri optimálnom zostavení jedálnička, a tým prispieva k ich lepšej kompenzácii. Ďalšie užitočné rady môžu diabetici nájsť na stránke https://www.vszp.sk/diabetici/

