Spravia Tatry z Jakuba Prachařa skutočného chlapa?

Už o mesiac dorazí do našich kín nová dobrodružná komédia Buď chlap! s Jakubom Prachařom v hlavnej úlohe. Ako fotograf Pavel sa po náhodnom stretnutí s láskou z detstva rozhodne stať pravým mužom, a preto sa vyberie na náročný kurz do Vysokých Tatier.

„A vráti sa ako iný, lepší človek. Vlastne každý, kto ide do Tatier, sa vráti ako lepší človek, to je niečo ako ísť do Tibetu, ale ešte lepšie, pretože sú to Tatry,“ vysvetľuje Jakub alias Pavel, ktorý absolvuje výcvikový kurz u kapitána Weisnera.

Foto: Magic Box Slovakia

„Weisner je… snažím sa vymyslieť iné slovo než idiot, pretože to sú postavy, aké väčšinou hrám, ale myslím si, že je v skutočnosti dobrý,“ opisuje svoju rolu herec Ondřej Sokol a pokračuje: „Je to chlapík, ktorý prešiel peklom, bol v amerických jednotkách SEAL, vo francúzskej cudzineckej légii, zachránil veľa životov, prežil množstvo bitiek… Akurát, že nič z toho nie je pravda…“ smeje sa.

Foto: Magic Box Slovakia

Náročný výcvik v Tatrách s Weisnerom absolvuje Pavel kvôli svojej niekdajšej láske Tereze. „Moja postava je veľmi sympatická, mladá, krásna, bezdetná žena, takže ja som na nakrúcaní bola prakticky na dovolenke,“ nadchýna sa herečka Tereza Ramba, ktorá doteraz s Prachařom pred kamerou ešte nestála. „Kubo je jeden z mála českých hercov, s ktorým som nikdy nič nenakrútila. Vždy sa k niečomu schyľovalo, mali sme spolu už niekoľkokrát robiť divadlo, ale vyšlo to až teraz.“ Nespolupracovali spolu ani napriek tomu, že sa dlho poznajú a sú kamaráti. „Vždy je pekné pracovať s niekým, ku komu už máte nejaký vzťah, keď sa môžete od niečoho odpichnúť. A, samozrejme, pri tomto žánri je veľmi dôležité, ak je medzi ľuďmi nejaká chémia. My máme rovnaký zmysel pre humor, takže sme mali čo robiť, aby sme sa nesmiali a nakrútili to, keď sme mali byť vážni,“ hovorí.

Foto: Magic Box Slovakia

V snímke režiséra Michala Samira (Iveta) a producentov Moniky a Jana Schwarczovcov (Matky) účinkuje aj mnoho ďalších zaujímavých tvárí. Hlavného hrdinu Pavla v detskej verzii stvárňuje Jakub Jenčík, jeho otca Jakubov skutočný otec David Prachař a v úlohe mamy sa objaví Naďa Konvalinková. Známe herečky Sabina Remundová a Ester Geislerová sa predstavia ako Pavlove sestry Jitka a Martina.

Foto: Magic Box Slovakia

„Predstava, že budeme hrať súrodencov s Kubom Prachařom a Sabinou Remundovou sa mi veľmi páčila. Bavilo ma, že sa k sebe vizuálne hodíme, že sme všetci takí doryšava. Mala som z toho intuitívny pozitívny pocit a bolo mi s touto skupinou fakt krásne,“ usmieva sa Ester Geislerová a jej kolegyňa Sabina Remundová ju dopĺňa: „My sa vlastne všetci poznáme. S Ester som mala jeden čas deti v rovnakej triede, s Naďkou už sme sa tiež niekoľkokrát videli, a s Kubovou mamičkou hrám v divadle. Prekvapilo ma, že je z neho taký chlap. A aký je milý a nežný…“ hovorí o svojej filmovej rodine. „Sme taká rodinná lavína, ktorá vždy vtrhne do nejakej situácie. Mám výborné dcéry a roztomilého, ale trochu rozmaznaného syna. Takže je najvyšší čas, že sa rozhodne stať chlapom,“ dodáva nadšene Naďa Konvalinková.

Foto: Magic Box Slovakia

Vo vedľajších úlohách sa vo filme predstavia napríklad aj Ivana Chýlková a Igor Bareš ako rodičia Terezy, či Ondřej Veselý ako jej snúbenec. Slovenský objav Filip Novák si zahral Karola – parťáka kapitána Weisnera a účastníka kurzu, rovnako ako napríklad Jiří Navrátil či Lukáš Tran.

Foto: Magic Box Slovakia

Snímku Buď chlap! uvedie do kín distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia 23. 3. 2023.

Foto: Magic Box Slovakia

