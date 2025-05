Správame sa tak, aká bola naša rodina? Opakujeme jej vzorce a osud?

Snažíte sa konať inak než vaši rodičia, no nedarí sa a vždy si uvedomíte, že ste ako oni?

Kniha Tvoja rodina nie je tvoj osud od klinickej psychologičky Noémi Orvos-Tóth ponúka fascinujúci pohľad na to, ako nevedomé traumy predchádzajúcich generácií formujú naše vzťahy, rozhodnutia aj vnútorný svet.

Nemôžeme vrátiť späť to, čo sa stalo. Ale ak pochopíme minulosť, môže to priaznivo ovplyvniť našu prítomnosť i budúcnosť.

Kniha skúma:

vplyv udalostí súvisiacich s počatím a pôrodom – napríklad stres, ktorý prežívali naše matky počas tehotenstva, očakávania rodičov o našom pohlaví alebo úlohe v rodine,

ďalekosiahle vedľajšie účinky potláčania traumy – individuálnej aj kolektívnej,

hlboké stopy vzorcov správania vytvorených v detstve a ich vplyv na vzťahy v dospelosti,

ako nás rodinné tajomstvá rozdeľujú, skresľujú realitu a ničia dôveru, aj keď sa o nich nehovorí.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

Tvoja rodina nie je tvoj osud je psychologicko-populárna publikácia, ktorá vychádza z modernej psychológie, epigenetiky a praxe traumy. Autorka vysvetľuje, ako nás ovplyvňujú nevypovedané, potlačené alebo neodžité traumy našich predkov – rodičov, starých rodičov či praprarodičov. A ako sa tieto vzorce prenášajú z generácie na generáciu.

Skvelá kniha určená každému, kto chce porozumieť svojej psychike a vnútorným vzorcom správania. Ak chcete pochopiť ľudí, ktorí riešia rodinné, partnerské alebo emocionálne problémy.

Noémi Orvos-Tóth

Dr. Noémi Orvos-Tóth je uznávaná klinická psychologička a psychoterapeutka pôsobiaca v Maďarsku. Jej odbornou doménou je psychotraumatológia, medzigeneračný prenos traumy a sebarozvoj.

Pôsobí aj ako lektorka a populárna prednášateľka, pravidelne vystupuje v médiách a pomáha verejnosti chápať komplexné psychologické javy zrozumiteľne a citlivo.

Z maďarského originálu Örökölt sors (Sárközy & Co. Literary Agency, an imprint of Libri Könyvkiadó Kft., Budapest, 2022) preložil Peter Macsovszky.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis