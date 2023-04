Spoznali by ste ho? Milan “Junior“ Zimnýkoval sa premenil na rozkošnú osu!

V októbri tohto roku na Slovensko opäť pricestuje svetoznámy Cirque du Soleil. Prostredníctvom predstavenia OVO návštevníkom priblíži život komunity roztomilých chrobáčikov. Usporiadateľ predstavení, ambasádorovi show – Juniorovi, splnil sen a pomohol mu ocitnúť sa v „koži“ vystupujúcich! Premena na osieho samčeka, ktorú vytvorili dve talentované slovenské umelkyne je neuveriteľná!

Pri príležitosti príchodu Slnečného cirkusu do našich končín v dňoch 19. – 22. októbra 2023, agentúra Vivien splnila sen ambasádorovi projektu Milanovi „Juniorovi“ Zimnýkovalovi. S pomocou šikovnej módnej dizajnérky Laury Bezuchovej z L-Revolution a talentovanej umeleckej maskérky Adriany Loj, okúsil známy moderátor denno-denné premeny artistov z Cirque du Soleil na svoje postavy.

„Bol to pre mňa totálne pozitívny pocit. Mega, ultra, bomba. Bavil som sa na skúške, odpadol som na fotení. Totálna premena. Chodil som sa sám v prestávkach pozerať na seba do zrkadla,” s nadšením pochvaľuje Junior akciu „Osa”. Laura s Adrianou premenili moderátora na skutočne roztomilého osieho samca pričom príprava kostýmu si vyžiadala necelé dva mesiace. „Navrhnutie i zhotovenie kostýmu bola pre mňa jedna veľká výzva. Myslím, že najviac som sa zamýšľala nad tvorbou krídiel, vyžiadali si veľa materiálových skúšok, zháňanie rôznych netextilných materiálov a sledovanie ich správania, aby sa čo najviac podobali krídlam osy,“ približuje dizajnérka proces tvorby kostýmu. Krídla Laura nakoniec zhotovila z celofánovej fólie, drôtikov a izolačnej pásky, telo žlto-čierneho hmyzu vytvorila z imitácie kožušinky. „Materiály som sa snažila vyberať tak, aby čo najviac evokovali morfológiu osy, zároveň, aby to bolo funkčné a na pohľad presvedčivé,“ vysvetľuje Laura Bezuchová. „Zostal som prekvapený, myslel som si, že sa v tom kostýme roztopím, ale nebolo to tak. Myslím, že v minulom živote som bol osa alebo aspoň trúd,“ zažartoval moderátor.

Foto: Vivien

Kostým perfektným líčením a vytvorením koruny, ktorá znázorňovala tykadlá a oči osy, dotvorila make-up artistka Adriana Loj. „Môj pôvodný plán pri mejkape bol zložitejší typ líčenia, ale z dôvodu, že sme kostým chceli čo najviac priblížiť tým z Cirque du Soleil a teda, že sa artisti pred predstavením líčia sami, zvolila som jednoduchý make up a viac detailov vložila do čelenky, tu som mala jasnú predstavu od začiatku, ale konzultovali sme ju spolu s Laurou, aby ladila ku kostýmu,“ opisuje umelkyňa svoju časť práce na premene. „Artisti v Cirque du Soleil majú môj obdiv. Okrem výkonov, ešte aj samolíčenie. Nenormálne! Keď som sa v dokumentoch zo zákulisia dozvedel, že sa líčia artisti sami, odpadol som,“ hovorí Junior. Premena z človeka na zástupcu hmyzej komunity trvala cca trištvrte hodinku a za ďalších 30 minút sa vtipný moderátor opäť nadobudol ľudskú podobu.

Foto: Vivien

Zaujímavosťou je, že Junior do premeny absolútne nezasahoval. Druh hmyzu, v ktorého tele sa ocitne, vybrali už spomínané umelkyne v súčinnosti s agentúrou Vivien, ktorá predstavenia usporadúva. „Spolu s dievčatami sme sa rozhodli nekopírovať kostým konkrétnej postavy zo šou,“ vyjadrili sa zástupcovia Vivien. „Info o ose bolo najprv pre mňa také, že som hľadal ten charakter v predstavení. Hovoril som si, čo som zabudol? Ale potom som zistil, že ja vlastne mám vďaka vymakanému kostýmu a profi art maskám obohatiť program OVO, ktorý bude v októbri v Bratislave. Tak to beriem ako casting:),“ hovorí so smiechom moderátor. Tu sa doslova núka otázka, ak by ho po vzhliadnutí photo shootingu, Cirque du Soleil oslovil k spolupráci, šiel by do toho? „Bez váhania! Teda, musel by som sa spýtať manželky, či by ma pustila,“ reagoval Junior bez premýšľania. A čo dámy, ktoré majú Juniorovu premenu na svedomí? Slnečný cirkus by iste ocenil talent, ktorým obe disponujú. „Spoluprácu s Cirque si po tejto skúsenosti určite viem predstaviť. Zistila som, že dokážem ísť za svoje hranice čo sa dizajnérskych skúsenosti týka. A som otvorená ďalším výzvam,“ vyjadrila sa dizajnérka Laura z L-Revolution, podobne to vníma aj umelecká maskérka Adriana Loj. „Samozrejme, kto by si takú spoluprácu ako je so Cirque du Soleil nechcel predstaviť? Je to sen pre každého umelca“.

Diváci si desiatky farebných kostýmov bzučiacich kamarátov užijú počas 7 predstavení OVO – Cirque du Soleil v bratislavskej TIPOS Aréne – Zimný štadión Ondreja Nepelu. A to vo štvrtok, 19.10.2023 o 20:00. V piatok, 20.10.2023 o 20:00. V sobotu, 21.10.2023, sa uskutočnia tri predstavenia o 12:00, 16:00, 20:00. V nedeľu, 22.10.2023 o 13:00 a o 17:00. „Chcel by som všetkých pozvať na októbrové predstavenia CdS na Slovensku. OVO je super pohľad na svet. A to, čo som mal možnosť vidieť a zažiť, svedčí o tom, že je to super predstavenie aj pre deti,” odkazuje Milan „Junior” Zimnýkoval na záver. Vstupenky na všetky podujatia sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

O CIRQUE DU SOLEIL

Cirque du Soleil nanovo definoval svetové vnímanie cirkusu, a to od začínajúcich talentov, až po etablované mená. Kanadská organizácia so sídlom v Montreale sa stala na 6 kontinentoch globálnym lídrom v oblasti živej zábavy vďaka vytváraniu pohlcujúcich a ikonických zážitkov na svetovej úrovni. Cirque du Soleil sa spája s publikom tým, že je skutočný, ľudský a inkluzívny. Spoločnosť, ktorá má privilégium spolupracovať s umelcami zo 64 krajín, privádza k životu ich kreativitu na pódiách po celom svete a jej cieľom je pozitívne vplývať na ľudí, komunity a planétu pomocou svojich najdôležitejších nástrojov: kreativity a umenia. V priebehu rokov sa Slnečnému cirkusu podarilo inšpirovať viac ako 220 miliónov ľudí vo viac ako 70 rôznych krajinách.

Cirque du Soleil

OVO

19. – 22. OKTÓBER 2023

TIPOS Aréna – Zimný štadión O. Nepelu (Bratislava)

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

