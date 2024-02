Športová dráma Iron Claw prinesie do kín tragický príbeh wrestlerskej rodiny

Slovné spojenie „iron claw“ (v preklade – železný pazúr) označuje mimoriadne bolestivý chmat, ktorý využívajú wrestlingoví zápasníci v hre na porazenie súpera. Ide o stlačenie hlavy spôsobom, pri ktorom jeden hráč tisne prsty do lebky druhého hráča tak, aby mu spôsoboval tlak na piatich rôznych miestach. Práve tento mimoriadne účinný chmat používali bratia Von Erichovci z wrestlerskej rodiny, o ktorej osude rozpráva film nazvaný príznačne – Iron Claw. Vynikajúcimi ohlasmi sprevádzaná športová dráma príde do slovenských kín 7. marca.

Snímka zameriava pozornosť na skutočný príbeh nerozlučných bratov Von Erichovcov, ktorí sa začiatkom 80. rokov zapísali do histórie v silne konkurenčnom svete profesionálneho wrestlingu. Prostredníctvom tragédie a triumfu, v tieni svojho panovačného otca a trénera, hľadajú bratia nadživotnú nesmrteľnosť na najväčšej športovej scéne svojho času. Akoby však nad ich životmi viselo tragické prekliatie, ktoré bráni v tom, aby si zaslúžené športové úspechy mohli skutočne vychutnať…

V hlavnej úlohe filmu Iron Claw žiari Zac Efron, ktorý sa z teenagerskej hviezdičky série High School Musical transformoval na vynikajúceho herca náročných charakterových úloh, ktorého výkony ospevuje kritická aj divácka obec. Aby mohol stvárniť wrestlera Kevina Von Ericha, prešiel tiež výraznou telesnou transformáciou a na plátne sa objaví ako energická hora svalstva.

Spoločne s ním sa v snímke môžeme tešiť aj na ďalšie veľké herecké mená súčasnosti – Jeremy Allen White si nedávno získal obľubu vďaka svojmu účinkovaniu v seriáli Medveď, Harris Dickinson zahviezdil v kontroverznom filme Trojuholník smútku, Holt McCallany je herecký veterán, ktorého môžeme mať v pamäti o. i. aj z uznávaného seriálu Mindhunter, zatiaľ čo Maura Tierney sa pred rokmi zapísala do sŕdc fanúšikov vďaka seriálu Pohotovosť.

O scenár a réžiu filmu Iron Claw sa postaral filmár Sean Durkin, ktorý si uznanie verejnosti získal už svojím debutom Martha Marcy May Marlene o žene, ktorá sa snaží po odchode zo sekty nájsť svoje miesto v živote. Vo svojej novinke zachádza filmár hlboko do komplikovaných rodinných vzťahov, ktoré pomohli dostať mladých mužov na športový vrchol. Film Iron Claw do slovenských kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

