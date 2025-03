Spoluhráči Cristiano Ronaldo a Lionel Messi? Vraj by si mohli spolu zahrať na MS klubov

Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, dvaja dlhoroční rivali na futbalových trávnikoch, by sa ešte tento rok mohli stať spoluhráčmi. Referuje o tom web tribuna.com s odvolaním sa na talkSPORT.

Už 40-ročnému Cristianovi Ronaldovi sa v lete skončí platnosť zmluvy v saudskoarabskom klube Al-Nassr a mohol by zamieriť ako voľný hráč do iného klubu. Aj keby podpísal s Al-Nassr nový kontrakt, tiež by sa mohol dohodnúť na krátkodobej zmluve s tímom, ktorý si zahrá na letných majstrovstvách sveta klubov v USA.

Spolu v Interi Miami?

Na spomenutom klubovom šampionáte sa zúčastní aj Messiho Inter Miami, tím zo zámorskej Major League Soccer, ktorý by pre turnaj mohol podpísať niekoľko posíl. Ronaldo údajne zvažuje možnosti a teoreticky by sa mohol počas turnaja ocitnúť na trávniku po boku Messiho. Ak by takáto situácia nastala, bolo by to niečo, čo si dosiaľ mnohí ani len nevedeli predstaviť.

Majstrovstvá sveta klubov sa uskutočnia v USA od 14. júna do 13. júla a zúčastní sa na nich 32 tímov z celého sveta.