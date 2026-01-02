Spoločnosť Tesla už nie je najväčším predajcom elektromobilov, vystriedal ju čínsky BYD

Spoločnosť Tesla v piatok oznámila, že jej tržby v roku 2025 klesli, čím prišla o pozíciu najväčšieho výrobcu elektromobilov, ktorú prenechala čínskemu automobilovému gigantovi BYD.
Americká spoločnosť vedená multimiliardárom Elonom Muskom zaznamenala v posledných troch mesiacoch minulého roka 418 227 predaných vozidiel, čím sa jej celoročný predaj zvýšil na približne 1,64 milióna elektromobilov. To znamená pokles predaja o viac ako osem percent v porovnaní s rokom 2024.
BYD rastie
Deň predtým spoločnosť BYD uviedla, že vlani predala 2,26 milióna elektromobilov. Analytici predtým predpokladali, že tržby spoločnosti Tesla sa v poslednom štvrťroku spomalia menej, na približne 449-tisíc.
K poklesu dochádza v čase zrušenia daňového bonusu na nákup elektromobilov vo výške 7 500 dolárov v USA na konci septembra 2025, pričom pozorovatelia odvetvia poznamenávajú, že obnovenie rovnováhy dopytu po elektromobiloch bude určitý čas trvať.
Môže za to aj Musk
Tesla už predtým zaznamenala problémy s predajom na kľúčových trhoch v dôsledku politickej podpory svojho generálneho riaditeľa Elona Muska americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ďalším krajne pravicovým politikom.