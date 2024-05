Spoločnosť TAURIS sa stala dvojnásobnou držiteľkou prestížneho ocenenia Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2024

Spotrebitelia opäť potvrdili, že kvalite výrobkov od tradičného mäsového výrobcu TAURIS dôverujú. Spoločnosť sa stala tento rok dvojnásobnou držiteľkou prestížneho ocenenia Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2024.

Pre spoločnosť TAURIS, a.s. je vždy na prvom mieste spotrebiteľ. Minulý rok si preto povedala, že spotrebiteľom uľahčí výber kvalitných mäsových výrobkov zo širokej ponuky v regáloch. Prišla s novými obalmi, vďaka ktorým je kvalita a čerstvosť výrobkov rozpoznateľná na prvý pohľad. Tradičný mäsový výrobca vďaka tejto inovácii zabodoval v populárnej ankete Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2024. Ide o nezávislé hodnotenie noviniek na trhu, o ktorom rozhodujú sami zákazníci.

TAURIS je synonymom kvality

TAURIS konkrétne zožal úspech v kategórii Balené údeniny chuťovo a vizuálne atraktívnymi produktmi v inovovaných obaloch z rady Zipser a z rady Premium.

Novy obal je sprehľadnený a dôležité informácie o produkte sa nachádzajú v popredí. Zákazník tak rozpozná kvalitu a čerstvosť obľúbených produktov, akými sú Zipser párky, Zipser šunka či Toreador saláma Premium už na prvý pohľad.

Ocenenie prevzala riaditeľka marketingu spoločnosti TAURIS, a.s. Iveta Štefánová v slávnostných priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave: „Výrobky TAURIS sú pre Slovákov dlhodobo synonymom kvality a čerstvosti. Ocenenie od spotrebiteľov nám vždy robí veľkú radosť, pretože sú to práve oni, pre koho produkty plné chutí a emócií vyrábame.“

Foto: Tauris

Kvalita a čerstvosť rozpoznateľná na prvý pohľad

Produkty majstrov mäsiarov z dielne TAURIS ocenenie spotrebiteľov získali nielen kvôli inovovaným obalom, ale aj vďaka lahodným chutiam. Zipser párky nepochybne patria medzi jedny z najobľúbenejších a najchutnejších párkov na Slovensku. Za ich jedinečnou chuťou, šťavnatosťou a typickou vôňou je „tajná“ ingrediencia – kvalitná slanina. Zákazníci nedajú dopustiť ani na Zipser šunku, ktorá je vyrobená z bravčového stehna s obsahom čistých svalových bielkovín. Kúzlo novej salámy Zipser je založené na tradičnom recepte, technológii fermentácie a dlhom štvortýždňovom kvalitnom sušení a dozrievaní. Výnimočnosť Zipser salámy je podčiarknutá jemnou mozaikou na reze v súzvuku s výraznou mäsovou arómou a chuťou použitých korenín.

Skvelou chuťou vyniká aj prémiová TAURIS Toreador saláma, ktorá vyniká výrazným mäsovým červeným sfarbením. Jej vôňa je príjemná aromatická po korení a dyme. Zaujme tiež svojou mierne kyslou chuťou a vláčnosťou.

Foto: Tauris

Kvalita je beh na dlhú trať

Okrem spotrebiteľov ocenila výrobky TAURIS aj odborná porota. TAURIS sa stal najoceňovanejšou značkou na prestížnom veľtrhu Danubius Gastro 2024 spomedzi všetkých súťažiacich. Ocenenie si vyslúžilo až šesť noviniek.

Tento rok pribudlo spoločnosti na konto aj prestížne ocenenie Superbrands 2024. Udeľuje ho expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Základom je vysoká kvalita a vynikajúce meno. Držitelia tejto ceny patria do skupiny elitných značiek predstavujúcich vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky.

Foto: Tauris

„TAURIS bude pokračovať vo svojej ceste výroby výnimočných produktov a zároveň zostáva oddaný zásade neporušiteľnej kvality a tradičným receptúram. Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2024 je pre nás veľkou poctou. Zároveň aj povzbudením a záväzkom pokračovať v úsilí prinášať našim zákazníkom len to najlepšie,“ uzatvára Štefánová.

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.:

Spoločnosť Tauris a.s. je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Je to česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia holding podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.

Informačný servis