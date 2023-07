Spoločnosť Henkel Slovensko sa opäť zapojila do festivalu Dúhový PRIDE

22. júla sa v uliciach Bratislavy konal už 13. ročník festivalu Dúhový PRIDE a zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko boli už po druhýkrát pri tom. Ambasádori spoločnosti pre tému diverzity a inklúzie pozvali svojich kolegov, aby sa pridali k viac ako 16 000 účastníkom festivalu a vyjadrili tak podporu jedinečnosti a inakosti.

Hlavným bodom festivalu Dúhový Pride je každoročne pestrofarebný sprievod mestom s cieľom podporiť viditeľnosť LGBTI+ komunity v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Tento rok sa pochodu zúčastnilo aj viac ako 30 zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko.

„V spoločnosti Henkel veríme, že spolupatričnosť znamená, že nikdy nemusíte skrývať svoje skutočné ja a sme odhodlaní vytvárať prostredie, v ktorom všetci zamestnanci cítia, že majú právomoc byť sami sebou. Pevne veríme, že láska je univerzálny jazyk, ktorý prekračuje hranice a spája ľudí. Počas Dúhového Pride-u Bratislava sa zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko spojili s priateľmi a rodinou, aby ukázali svoju hrdosť a šírili posolstvo lásky, spojenectva a jednoty, aby pomohli vytvoriť inkluzívnejší svet,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie pre CEE klaster.

Spoločnosť Henkel Slovensko podporuje svojich zamestnancov a zamestnankyne bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Foto: Henkel Slovensko

Bezpečné miesto a rodovo neutrálne toalety

Spoločnosť Henkel Slovensko má jasný cieľ byť podporou pre svojich zamestnancov a zamestnankyne bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Pre zamestnancov už v minulosti upravila štruktúru rodinných benefitov, v rámci ktorých poskytuje napríklad extra platené dni voľna a finančné príspevky pri narodení alebo adoptovaní dieťaťa pre všetky rodiny bez rozdielu. Prijala tiež záväzok vytvárať bezpečné pracovné prostredie a byť bezpečným miestom pre každú kolegyňu a každého kolegu, aby sa v pracovnom prostredí cítili komfortne a bez obavy byť samými sebou. Pre zamestnancov tiež zriadila rodovo neutrálne toalety vo všetkých svojich budovách.

Dúhového pochodu sa zúčastnilo viac ako 30 zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko. Foto: Henkel Slovensko

Budovanie otvorenej a tolerantnej komunity

V máji spoločnosť Henkel Slovensko usporiadala Týždeň diverzity, aby prostredníctvom pestrého programu vytvorila priestor na objavovanie inakosti, vzájomné porozumenie, empatiu a vcítenie sa do situácie iných. Ambasádori pracovnej skupiny zameranej na diverzitu a inklúziu v Henkel Slovensko celoročne pripravujú pre kolegov dlhodobé kampane a iniciatívy na zvýšenie povedomia o tejto téme. Pravidelne prinášajú kolegom zaujímavé kampane, ako napr. I am a Diversity Fan a prepájajú kolegov rôznych národností so Slovákmi v neformálnom a priateľskom prostredí na sociálnej sieti Yammer.

Henkel Slovensko je aj súčasťou spoločenských zmien a diskusií k téme rovnosti a diverzity. V uplynulom roku sa preto spoločnosť v rámci iniciatívy Ide nám o život pripojila k výzve za zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku. Taktiež sa zúčastňuje kampane Dúhová stužka pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT), aby tak vyjadrila svoju solidaritu LGBTI+ kolegyniam a kolegom v Henkel Slovensko, ale aj ľuďom žijúcim v ich okolí. Zároveň patrí medzi ambasádorov Charty diverzity, ktorej súčasťou je aj záväzok vytvárania rovnosti príležitostí bez rozdielu a snaha o rovnoprávnosť. V roku 2022 sa spoločnosť Henkel Slovensko zapojila aj do iniciatívy Index diverzity, ktorý meria úroveň diverzity na pracovisku v slovenských podmienkach. V tomto nezávislom hodnotení získala najvyšší stupeň hodnotenia a zaradila sa tak medzi Šampiónov v oblasti diverzity.

Spoločnosť Henkel Slovensko verí, že láska je univerzálny jazyk, ktorý prekračuje hranice a spája ľudí. Foto: Henkel Slovensko

