Spojenie stredo-pravých strán speje do finále. Ako pre agentúru SITA povedal Miroslav Kollár z Modrej koalície, v súčasnosti absolvuje denne dve-tri rokovania. Do ohlásenia konkrétnych výsledkov to podľa neho potrvá „ešte nejaký ten týždeň, dva, dúfam, že nie tri“.

Rokovania prebiehajú so všetkými relevantnými stranami a politikmi zo stredo-pravého politického spektra, spomenul napríklad Eduarda Hegera, Juraja Šeligu či vedca a bývalého prezidentského kandidáta Roberta Mistríka.