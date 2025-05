Spišská Nová Ves naďalej zbrojí. Káder rysov vystužil bývalý reprezentant a v kuloároch sa spomína ďalšia výrazná postava extraligy

Slovenský hokejový klub HK Spišská Nová Ves získal do svojho kádra skúseného útočníka Mareka Viedenského. Tridsaťštyriročný center prichádza na Spiš po piatich sezónach strávených v HKM Zvolen. V novom pôsobisku bude spolupracovať s trénerom Petrom Oremusom, pod ktorým už v minulosti v najvyššej súťaži nastupoval.

Použiteľný do všetkých herných situácií

„Jeho angažovanie do Spišskej Novej Vsi bolo pre mňa veľké lákadlo. Viem, aký je to typ trénera aj človeka,“ uviedol Viedenský pre klubovú stránku. Generálny manažér „rysov“ Richard Rapáč ocenil nielen jeho herné kvality, ale aj vodcovské schopnosti: „Získavame osobnosť na ľade aj v kabíne, za čo sme veľmi radi. Je výborný na vhadzovaniach, má výborné čítanie hry a je použiteľný do všetkých herných situácií. Okrem toho má vysoké hokejové IQ. Veríme, že bude pre nás prínosom a svojimi výkonmi urobí radosť našim skvelým fanúšikom.“

Viedenský je trojnásobný účastník majstrovstiev sveta a slovenský majster z roku 2021. Klub od neho očakáva, že svojimi skúsenosťami prispeje nielen k výkonom tímu, ale aj k rozvoju mladých hráčov v kabíne.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves historicky prvýkrát získali trofej za víťazstvo v základnej časti extraligy. Foto: FB, www.facebook.com

Na Spiš sa údajne vracia i stará známa tvár

Spišiaci sú na prestupovom trhu po skončení sezóny 2024/2025 mimoriadne aktívni. Už počas uplynulých dní ohlásili príchody brankára Denisa Godlu a útočníkov Mateja Giľáka a Artura Turanského. V kuloároch sa spomína i návrat kanadského útočníka Oliviera Archambaulta, ktorý si dres Spišskej obliekal už v edícii 2023/2024.