Špičková konferencia TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2025 zvýraznila potrebu transparentnosti pri reštrukturalizácii firiem

Občianske združenie Turnaround Management Association Slovenská republika (TMA Slovensko) usporiadalo ďalší ročník prestížneho odborného podujatia TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2025. Konferencia priniesla komplexný pohľad na aktuálne ekonomické trendy, legislatívne zmeny a praktické príklady úspešných reštrukturalizácií v slovenskom prostredí.
Kontext celej diskusie nastolil Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB s koncepčným pohľadom na makroekonomický vývoj kľúčových európskych ekonomík. V expertnom bankovom paneli sa diskutujúci zhodli v tom, , že percento zlyhaných úverov dosahuje historické minimum. Špecialisti však pripomenuli, že toto už o pár mesiacov nemusí platiť. Práve preto reštrukturalizácia, hoci predstavuje výrazný zásah do života firmy, pokiaľ sa udeje včas. môže byť novým štandardom na prežitie a transformáciu firiem.. Transformáciu zažíva špecificky asi najviac práve automobilový priemysel, čomu sa venovali odborníci z PwC.
„Reštrukturalizácie a transformácie na dennej báze je akoby heslom na rok 2026. Zároveň vidíme, že každý prípad je jedinečný a výmena skúseností je v tomto smere nevyhnutná. Som rád, že sa nám opäť podarilo spojiť špičkových odborníkov a pozrieť sa na aktuálne výzvy reštrukturalizácie aj na základe príkladov slovenských spoločností. Rád by som sa poďakoval rovnako účastníkom odborných panelov ako aj partnerom, ktorí podporili myšlienku takejto spoločnej výmeny skúseností,“ hovorí Viliam Myšička, predseda TMA Slovensko a vedúci partner advokátskej kancelárie Kinstellar. „Mimoriadne oceňujeme podporu nového člena predstavenstva Slovenskej sporiteľne Mareka Sásika, člena TMA, ale aj spoluprácu s AmCham, Ministerstvom spravodlivosti SR a špeciálnymi správcami, bez ktorých by sa dobrá prax na Slovensku posúvala veľmi pomaly.“
Konferencia TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2025 priniesla pohľad na vývoj kľúčových ekonomických sektorov slovenského hospodárstva aj špeciálny fokus na slovenský automobilový sektor v kontexte globálnych trendov. Ďalšou časťou bola panelová diskusia expertov z prostredia korporátneho financovia, na ktorý nadviazal blok venovaný víziám v oblasti legislatívy za účasti zástupcov akademického sektora aj Ministerstva spravodlivosti SR. Záver konferencie patril konkrétnym príkladom riadenia podnikov v kríze a súvisiac právnych a ekonomických služieb.
„Som rád, že platforma TMA Slovensko plní dôležité poslanie spojenia aktérov, ktorí majú dosah na to, ako sa firmám podarí zvládnuť reštrukturalizácie. Zažili sme diskusiu s vysokou odbornosťou a zároveň mimoriadne praktickú. Som rád, že na Slovensku máme špičkových odborníkov, ktorí sú zárukou transparentného a profesionálneho prístupu k tak náročnej veci akou je reštrukturalizácia. Je to určite dobrá správa pre celý podnikateľský sektor na Slovensku,“ hodnotí konferenciu Lukáš Žilinčík, zakladajúci člen TMA Slovensko a vedúci oddelenia Reštrukturalizácií a Vymáhania firiem v Slovenskej sporiteľni.
Reštrukturalizačné fórum 2025 sa uskutočnilo s podporou popredných aktérov z oblasti bankovníctva, práva a poradenstva: Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, MKA Nosko, KPMG a PwC Slovensko.
O TMA Slovensko
Turnaround Management Association Slovenská republika (TMA Slovensko) je profesijné združenie, ktoré spája odborníkov z finančného, právneho a poradenského sektora so spoločným cieľom podporovať reštrukturalizáciu, ozdravovanie a obnovu výkonnosti podnikov. Ako súčasť globálnej siete TMA International vytvára od roku 2023 aj na Slovensku priestor pre výmenu skúseností, rozvoj odborných znalostí a budovanie profesionálnych vzťahov v oblasti krízového manažmentu, riešenia insolvencie a transformácie podnikov.
Členovia združenia sa svojou činnosťou a hodnotami hlásia k vysokým etickým a odborným štandardom, čím prispievajú k posilňovaniu dôvery a transparentnosti v podnikateľskom prostredí.
Viac informácií o poslaní, aktivitách a možnostiach členstva nájdete na webovej stránke TMA Slovensko.
