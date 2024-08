Špecializovaný trestný súd bude v pondelok rozhodovať o obnove konania pre odsúdeného piťovca

Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na pondelok 26. augusta verejné zasadnutie, na ktorom sa má zaoberať návrhom na povolenie obnovy konania odsúdeného príslušníka skupiny piťovcov Miroslava Abraháma. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Abrahámovi, prezývanému Floxňa, ešte v roku 2014 Najvyšší súd SR znížil trest z pôvodných 23 rokov na 21 rokov väzenia. Ešte predtým ho ŠTS uznal za vinného z členstva v zločineckej skupine a drogovej trestnej činnosti, za čo mu uložil aj trest prepadnutia majetku. Neskôr, v roku 2017, priznal vinu aj v kauze podvodných hypoték, ktoré boli vyplácané na takzvané biele kone.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.