Špecializovaný súd opäť rozhodoval v prípade vraždy podnikateľa Kaciana, vinníkom uložil nižšie tresty

Špecializovaný trestný súd vyniesol nový verdikt v prípade vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana z roku 2010. Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk, obžalovaných Romana Paulusa a Ladislava Vasarába opäť uznali za vinných tak, ako v minulosti, ale súd im tentokrát uložil miernejšie tresty.
Paulus, ktorý podľa obžaloby strieľal, dostal 21 rokov namiesto pôvodných 25 rokov. Vasaráb, ktorý si podľa prokuratúry úkladnú vraždu objednal, si po novom vypočul verdikt 16 rokov väzenia, namiesto pôvodných 22 rokov.
„Paulus má podstatne vyšší trest oproti Vasarábovi, keďže sa mu do neho započítavajú aj skutky z druhej kauzy, v ktorej uzavrel dohodu o vine a treste,“ uviedli Aktuality.sk s tým, že išlo o vraždu podnikateľa Alojza Bórika, ublíženie na zdraví a krádeže nákladných áut. Špecializovaný trestný súd sa prípadom zaoberal nanovo po obnove konania. Európsky súd pre ľudské práva totiž skonštatoval, že v pôvodnom procese neboli dostatočne vyhodnotené dôvody odmietnutia vypočutia štyroch svedkov, ktorých navrhla obhajoba.
Ani jeden z obžalovaných podľa portálu po celý čas procesu tvrdenia obžaloby neuznal. „Vasaráb tvrdil, že si vraždu Kaciana neobjednal, že s ním nemal spory, ani sa s ním nepoznal a nestretával. Motívom streľby pritom mala byť podľa prokuratúry Vasarábova obava o život a odveta za to, že Kacian si predtým mal objednávať jeho vraždu, za čo bol aj stíhaný a oslovení ľudia na jej vykonanie napokon aj odsúdení. Vasarába napokon nikto nezavraždil, ich odsúdili za pokus o jeho okradnutie so zbraňou,“ napísali Aktuality. Portál doplnil, že Paulus sa zase obhajoval tým, že skutok sa nestal tak, ako bol opísaný v obžalobe.