Španielsko trápi nebezpečná krvácajúca horúčka, vedci varujú pred pandémiou

Minulý týždeň vo štvrtok zomrel v španielskej Salamance muž na tzv. krymsko-konžskú hemoragickú (krvácajúcu) horúčku. Tamojšie zdravotné úrady vyjadrili obavu pred pandémiou, ktorou by mohol trpieť celý svet.

Ako informoval španielsky portál El Comercio, chorobu prenášajú kliešte a evidujú už päť úmrtí na rôznych kontinentoch. Na Pyrenejskom polostrove bol vírus zaznamenaný v piatich oblastiach na juhu a východe, čo mohli spôsobiť klimatické zmeny a tiež presuny zvierat.

Príznaky ochorenia

Podľa vedcov k prenosu vírusu dochádza po uhryznutí kliešťom, najmä pri rode Hyalomma. Nakaziť sa však človek môže aj po smrti zvierat, ktoré tento vírus prenášajú, či po kontakte s infikovanými ľuďmi, a to prostredníctvom krvi.

Prvé príznaky sa zvyknú väčšinou objaviť po troch až 13 dňoch od nakazenia. Okrem začervenania kože môže mať infikovaný človek bolesti hlavy, ťažkosti s kĺbami, nadmerné potenie, ťažkosti s dýchaním alebo dokonca aj zápal očných spojiviek.

Všetko toto môže viesť až k zlyhaniu pečene, obličiek alebo pľúc, čo spôsobuje úmrtnosť trom až 40 percentám ľudí, ktorí sa nakazia. Najviac ohrození sú hlavne starší pacienti.

Neexistuje žiadna vakcína

Proti tomuto vírusu neexistuje žiadna vakcína, a preto je dôležité sa vyhýbať rizikovým oblastiam. Úrady už vydali upozornenie, ktoré varuje nielen miestnych, ale aj turistov.

„Pokiaľ ide o prevenciu proti uhryznutiu týmto hmyzom, dôležité je nosiť vhodné oblečenie a obuv počas výletov do prírody, ako aj počas prechádzky po chodníkoch a tiež používanie repelentov pre ľudí a domáce zvieratá,“ píše britský portál The Mirror s tým, že všetky prisaté kliešte by mali byť čo najskôr a vhodne odstránené, najlepšie zdravotníkmi.