Španielska polícia vyšetruje zmiznutie obrazu Pabla Picassa v hodnote 600-tisíc eur

Španielska polícia vyšetruje zmiznutie obrazu Pabla Picassa, ktorý sa stratil počas prepravy z Madridu do mesta Granada na výstavu.
„Zátišie s gitarou“, olejomaľba na plátne v hodnote 600-tisíc eur, smerovala na výstavu, ktorú minulý týždeň organizovala nadácia CajaGranada, informovali miestne noviny Ideal. Zdroje zo španielskej polície potvrdili, že zmiznutie obrazu je predmetom vyšetrovania, ale neposkytli ďalšie podrobnosti.
Zlodeji sa často zameriavajú na Picassove diela vzhľadom na ich vysokú hodnotu. Dva z jeho obrazov sa v posledných rokoch predali na aukciách za viac ako 140 miliónov dolárov. Jedna z najznámejších krádeží sa stala v roku 1976, keď z múzea Palais des Papes v Avignone v južnom Francúzsku ukradli viac ako 100 umelcových obrazov. Všetky diela boli nakoniec nájdené.
Picasso, ktorý sa narodil v roku 1881 v Malage v južnom Španielsku a zomrel v roku 1973, je všeobecne uznávaný ako jeden z najvýznamnejších umelcov všetkých čias.