Obrovský úspech Muska, SpaceX sa podarilo prvé pristátie rakety na štartovacej rampe (video+foto)

Spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska sa v nedeľu podaril mimoriadny technický počin, keď pri teste rakety Starship jej vracajúci sa prvý stupeň zachytili na štartovacej rampe veľké mechanické ramená.

Zhruba 120 metrov vysoká, prázdna raketa vyštartovala z Texasu pri východe slnka. Bol to už piaty test tejto rakety, no tentokrát predstavoval väčšiu výzvu. Nielenže sa jeho nosič po siedmych minútach od štartu vrátil späť na štartovaciu plochu, chytili ho obrovské ramená pripevnené k rampe. Druhý stupeň rakety – vesmírna loď Starship – pokračoval v lete okolo sveta a napokon kontrolovane dopadol do Indického oceána.

SpaceX už deväť rokov používa vracajúce sa nosiče menších rakiet Falcon 9, ktoré vynášajú na orbitu satelity či posádky. Tieto prvé stupne rakiet však pristávajú na plávajúce platformy v oceáne či na betónové plochy vzdialené niekoľko kilometrov od štartovacích rámp, nie priamo na nich.