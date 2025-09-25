Šok v Japonsku. Matka 20 rokov ukrývala telo svojej dcéry v mrazničke

Japonská polícia vo štvrtok zadržala 75-ročnú ženu, ktorá sa priznala, že počas dvoch desaťročí uchovávala v mrazničke telo svojej dcéry.
Vyšetrovatelia v utorok našli telo dospelej ženy v hlbokej mrazničke v dome Keiko Mori v prefektúre Ibaraki severovýchodne od Tokia, uviedol pod podmienkou anonymity miestny policajný predstaviteľ. Mori uviedla, že ide o jej dcéru Makiko, ktorá sa narodila v roku 1975 a ak by bola nažive, mala by 49 alebo 50 rokov.
Polícia poznamenala, že telo bolo v pokročilom štádiu rozkladu a bude vykonaná pitva na zistenie príčiny smrti. Mori prišla na políciu spolu s príbuzným a priznala, že telo uchovávala v mrazničke, pretože zapáchalo po celom dome, a preto si kúpila mrazničku, do ktorej telo umiestnila.
Žena, ktorá zaživa upálila svojho starého otca, dostala päťročný trest
Pri návšteve domu s Mori vyšetrovatelia našli telo oblečené v tričku a spodnej bielizni, kľačiace tvárou dole vo vnútri mrazničky. Mori bola zadržaná na základe podozrenia z opustenia tela.
Mori mala niekoľko detí, polícia však nezverejnila, koľko ich bolo ani čo povedali o Makiko. Od smrti manžela začiatkom tohto mesiaca žila Mori sama.